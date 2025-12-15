تفاصيل تعرض فنانة الى التحرش في الشارع

وفي التفاصيل، كشفت الفنانة المصرية عن تعرضها للتحرش أثناء سيرها في أحد شوارع منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، وسارعت إلى تحرير بلاغ رسمي بالواقعة في الشرطة، متهمة أحد الأشخاص بملامسة أجزاء من جسدها وعرض صور خادشة للحياء عليها أثناء مرورها بالشارع، وطلبت من الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.تقبض على المتهم بالتحرشوبعد متابعة البلاغ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم بمكان الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب ما نُسب إليه، مؤكداً أنه لم يكن يعلم أن الضحية فنانة معروفة.وأوضحت التحريات أن الواقعة حدثت أثناء سير الفنانة بشكل طبيعي في الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة المتهم إلى للفصل في الاتهامات الموجهة إليه.آخر أعمال ياسمينا المصرييذكر أن آخر أعمال ياسمينا المصري كان في مسلسل "أبو البنات" بطولة ، وتدور أحداثه حول "فارس" صاحب معرض سيارات، يدخل في صراع مع أحد كبار رجال الأعمال بسبب ماضٍ مشترك بينهما في تجارة ، ما يدفعه للانتقال مع بناته للعيش في القاهرة، قبل أن تتصاعد الأحداث بخطف بناته الثلاث.وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفى شعبان، ، ، إدوارد، ، ، خالد عليش، عماد زيادة، ، وتيام قمر، وهو من إخراج رؤوف وتأليف .