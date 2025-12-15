من جديد.. اثارة الجدل حول الوضع الصحي لعادل امام بعد غيابه عن جنازة شقيقته

وفيما التمس البعض العذر لـ "الزعيم" في ظل "احتجابه" عن الظهور في المناسبات العامة في السنوات الأخيرة، أكد نشطاء أن "المناسبة كانت تستدعي أن يخالف طقوس العزلة الصارمة التي يعيش في ظلها".واستند كثيرون إلى تأكيدات أسرة نجم الكوميديا الأشهر، مرارا وتكرارا، أنه "بصحة جيدة للغاية"، متسائلين: "ما دام الأمر كذلك، فلماذا لم يظهر إذن، أم أن هناك تدهورا في صحته لا يظهر للإعلام"".في المقابل، هناك من شددوا على حق الأسرة المطلق في الحفاظ على خصوصية نجم بحجم ، رافضين ما يردده البعض من شائعات تؤكد إصابته بمرض أو "خرف الشيخوخة".وكان "الزعيم" ظهر بشكل نادر في حفل حفيده الأول "عادل"، الابن الأكبر للمخرج ، الذي أقيم في أحد القصور بمنطقة " " بمحافظة الجيزة، يوليو الماضي، رغم ما يتردد عن حالته الصحية التي لا تسمح له بحضور الحفلات أو المناسبات الاجتماعية.ولم يلتقِ الضيوف والمدعوون به لأنه لم يظهر في الحفل من الأساس، ولم تسمح العائلة لأحد بمقابلته، فقد حضر لمدة لا تتجاوز الساعة الواحدة، لكنه لم يدخل حديقة القصر حيث أقيم الحفل، وفق تقارير صحفية.