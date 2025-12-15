أزمة جديدة تعصف بشيرين عبد الوهاب وشقيقها يتوعدها

ونشر محمد شقيق المطربة المصرية الشهيرة عبر حسابه الشخصي على رسالة غامضة ولكنها تهديد صارخ، قال فيها: "أنا لسه صاحي حالا وده كذب وافتراء ورحمة أبويا الناس جت البيت وعملت رعب لـ أمك وأختك ورحمة أبويا في قبره ما هتعدي".وشارك صورة من أحد المواقع الإخبارية المصرية، عليها الاتهامات التي وجهت له من شقيقته والتي دفعت لإصدار أمر ضبط وإحضار له، متهمة إياه بمحاولة التعدي عليها بالضرب وكسر زجاج نوافذ منزلها واتلاف بعض محتوياته.ويأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة فقط من محضر عدم التعرض الذي حررته ضد شقيقها في تشرين الثاني الماضي، والذي أدى إلى استدعائه لسماع أقواله.وتتجدد الخلافات الأسرية بين الفنانة وشقيقها بشكل متكرر منذ سنوات، حيث شهدت علاقتهما فترات من الصلح والاعتذار العلني، كما حصل في كانون الاول 2024 عندما اعتذرت شيرين له، تلتها خلافات قانونية حول توكيلات وشؤون فنية.وفي تشرين الثاني حررت شيرين محضرا ضد شقيقها بعدم التعرض لها، مما أدى إلى استدعائه للتحقيق، وتصاعدت الأزمة مع صدور أمر ضبط وإحضار لمحمد بالتزامن مع نزاع قضائي آخر حول عقد فني مع المنتج ، حيث أكد حكم قضائي صحة توكيل سابق.وفي سياق متصل أصدر محمد بيانا قانونيا مؤخرا يؤكد صحة توكيل سابق في نزاع مع المنتج محمد الشاعر، نفى فيه استخدام توكيل منته الصلاحية، معتبرا الاتهامات "ادعاءات مغلوطة".