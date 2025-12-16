بسبب جرعة مخدرة.. ما حقيقة دخول شيرين الى المستشفى

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صورة للفنانة ، تزامنًا مع صدور أمر ضبط وإحضار لشقيقها ، على خلفية واقعة اتهامه بالتعدي عليها، وكسر زجاج منزلها، وسبها وقذفها.وظهرت الفنانة في الصورة المتداولة وكأنها داخل أحد المستشفيات، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين الصورة وتعرضها لوعكة صحية مفاجئة، في ظل غياب أي بيانات رسمية توضح حقيقة حالتها الصحية أو ملابسات الواقعة المتعلقة بشقيقها.وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الصورة المتداولة لشيرين غير صحيحة ولا تعكس حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها صورة مُنشأة باستخدام تقنيات من قبل بعض جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأوضحت المصادر ذاتها أن الفنانة الوهاب تتمتع بحالة صحية جيدة، ولا صحة لما تردد عن دخولها المستشفى، ولا علاقة لها بالشائعات المتداولة حول تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.وفي سياق متصل، صدر اليوم الإثنين أمر ضبط وإحضار بحق الوهاب، شقيق الفنانة عبد الوهاب، في واقعة اتهامه بالتعدي عليها بالضرب، وإتلاف محتويات منزلها، وتكسير زجاجه، إضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف لها، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية محلية.وكان محمد عبد الوهاب قد أصدر في وقت سابق بيانًا عبر صفحته على موقع ، نفى فيه استخدامه لتوكيل منتهٍ في أزمة المنتج ، وذلك على لسان مصطفى ، محامي محمد عبد الوهاب.وجاء في البيان أن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر مؤكدًا صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الخاص بمحمد عبد الوهاب، مع تأكيد المحكمة صحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.وأشار البيان إلى أن المحكمة قضت بصحة تاريخ العقد، ونفت أي ادعاءات بتزويره أو بطلان التوكيل، مؤكدة أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد عام 2018، وأن جميع المزاعم المتعلقة باستخدام توكيل ملغى لا تستند إلى أي أساس قانوني.وشدد البيان على أن الحكم وضع حدًا قاطعًا لما وُصف بالادعاءات المغلوطة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بشكل كامل، وفق ما ورد في نص البيان.