بسبب جرعة مخدرة.. ما حقيقة دخول شيرين الى المستشفى

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
شارع 9
من
03:00 PM
الى
03:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة معرة النعمان
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550197-639014952537129199.png
بسبب جرعة مخدرة.. ما حقيقة دخول شيرين الى المستشفى
فن وثقافة
2025-12-16 | 10:16
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
185 شوهد
تداولت مواقع التواصل صورة نُسبت لشيرين
عبد الوهاب
داخل مستشفى قيل أنها بسبب
جرعة
من مخدر الشابو، وذلك بالتزامن مع صدور أمر ضبط وإحضار لشقيقها، وسط نفي مصادر صحية.
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تداول صورة للفنانة
شيرين عبد الوهاب
، تزامنًا مع صدور أمر ضبط وإحضار لشقيقها
محمد عبد الوهاب
، على خلفية واقعة اتهامه بالتعدي عليها، وكسر زجاج منزلها، وسبها وقذفها.
وظهرت الفنانة في الصورة المتداولة وكأنها داخل أحد المستشفيات، ما دفع بعض المتابعين إلى الربط بين الصورة وتعرضها لوعكة صحية مفاجئة، في ظل غياب أي بيانات رسمية توضح حقيقة حالتها الصحية أو ملابسات الواقعة المتعلقة بشقيقها.
وأكدت مصادر إعلامية محلية أن الصورة المتداولة لشيرين
عبد الوهاب
غير صحيحة ولا تعكس حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها صورة مُنشأة باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
من قبل بعض جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الفنانة
شيرين عبد
الوهاب تتمتع بحالة صحية جيدة، ولا صحة لما تردد عن دخولها المستشفى، ولا علاقة لها بالشائعات المتداولة حول تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.
وفي سياق متصل، صدر اليوم الإثنين أمر ضبط وإحضار بحق
محمد عبد
الوهاب، شقيق الفنانة
شيرين
عبد الوهاب، في واقعة اتهامه بالتعدي عليها بالضرب، وإتلاف محتويات منزلها، وتكسير زجاجه، إضافة إلى توجيه عبارات سب وقذف لها، وفقًا لما نقلته مصادر إعلامية محلية.
وكان محمد عبد الوهاب قد أصدر في وقت سابق بيانًا عبر صفحته على موقع
فيسبوك
، نفى فيه استخدامه لتوكيل منتهٍ في أزمة المنتج
محمد الشاعر
، وذلك على لسان مصطفى
أبو العلا
، محامي محمد عبد الوهاب.
وجاء في البيان أن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر مؤكدًا صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، الخاص بمحمد عبد الوهاب، مع تأكيد المحكمة صحة تاريخ العقد وسلامة التوكيل المستخدم في تحريره.
وأشار البيان إلى أن المحكمة قضت بصحة تاريخ العقد، ونفت أي ادعاءات بتزويره أو بطلان التوكيل، مؤكدة أن التوكيل كان ساريًا وقت تحرير العقد عام 2018، وأن جميع المزاعم المتعلقة باستخدام توكيل ملغى لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وشدد البيان على أن الحكم وضع حدًا قاطعًا لما وُصف بالادعاءات المغلوطة، مؤكدًا سلامة الموقف القانوني لمحمد عبد الوهاب بشكل كامل، وفق ما ورد في نص البيان.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
محامي شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة إفلاسها
02:26 | 2025-12-13
حسام حبيب يكشف حقيقة مرض شيرين عبدالوهاب
16:55 | 2025-09-19
الصحة توضح حقيقة رفع تسعيرة باص مراجعة المستشفيات إلى 15 ألفاً
11:31 | 2025-10-30
الإطاحة بـ3 تجار للمواد المخدرة قبيل دخولهم كربلاء
11:35 | 2025-09-26
شيرين
مخدرات
شيرين عبد الوهاب
الذكاء الاصطناعي
محمد عبد الوهاب
محمد الشاعر
عبد الوهاب
أبو العلا
شيرين عبد
محمد عبد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
أخبار الطقس
51.01%
00:44 | 2025-12-15
تبريد علوي بـ20 تحت الصفر يحتضن منخفضا.. امطار بـ8 محافظات وتساقط "عنيف" ببعض المناطق
00:44 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
محليات
21.2%
08:11 | 2025-12-15
بيت مثير للطائفية يزج بشاعر خلف قضبان المحتوى الهابط
08:11 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
أمن
14.89%
02:14 | 2025-12-15
غرامة 100 الف دينار للمخالفين.. المرور تحدد 5 تعليمات لفئة من العجلات
02:14 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
محليات
12.9%
13:07 | 2025-12-15
توقعات جديدة.. ما سيحصل الليلة ونهار الغد في العراق
13:07 | 2025-12-15
المزيد
أحدث الحلقات
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
Live Talk
المرأة العراقية وقيادة الدراجات النارية - Live Talk - الحلقة ١٨٢ | 2025
10:30 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
ناس وناس
بغداد الشعب - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٩ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-16
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
من الأخير
عاصفة الأسماء تهدأ في الإطار والمجلس يترقب هلال الخميس - من الأخير م٢ - حلقة ١٠١ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٥ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
اخترنا لك
أسباب جديدة وراء تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر
11:50 | 2025-12-16
دراسة تكشف مخاطر النوم على البطن
11:30 | 2025-12-16
ما هي الحركات الأكثر ارتباطاً بآلام أسفل الظهر.. نفعلها يومياً
08:56 | 2025-12-16
اثناء سفرة مدرسية.. اصابة طالبين بعد سقوطهما من لعبة بالنجف (فيديو)
08:32 | 2025-12-16
الأسباب الفعلية وراء الإفراط في تناول الطعام
08:21 | 2025-12-16
واتساب يذكّر: كيف تخرج من كروبات "واتساب" بلا احراج؟
07:15 | 2025-12-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.