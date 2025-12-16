أسباب جديدة وراء تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر

وأفاد بوجود عوائق إجرائية أبرزها عدم اكتمال التبليغات في معظم الدعاوى، ما يسفر عن إبطاء في سير المحاكمة.وأكد الموسوي أن هذا البطء بحد ذاته ينفي بشكل قاطع ما يتداول عن وجود غطاء سياسي داخلي أو خارجي لملف شاكر.وصرح بأن الحديث عن "سقوف لبنانية أو عربية" ترعى قضيته القضائية غير صحيح على الإطلاق.وفي تعليقه على قرار المحكمة العسكرية السابق بتأجيل المحاكمة إلى الثالث من فبراير 2026 بناء على طلب من محاميته أماندا ، شدد على أنه لا يحق لأي طرف التعقيب على خصوصية مسار المحاكمة، كونه محصورا بفريق الدفاع.وذكر الموسوي أن التوقعات المرتبطة بجلسة فبراير 2026 لا تزال غير واضحة، لافتا إلى أن مسار القضية برمته رهن اكتمال الخصومة القانونية وتحديد المدعين الذين أسقطوا دعاواهم.هذا، وأرجأت في العاصمة ، محاكمة الفنان والشيخ و4 آخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال عام 2013.وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن إرجاء المحاكمة جاء لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم بموعد الجلسة.وكانت في حددت يوم 25 ، موعد للبدء بمحاكمة شاكر في 4 دعاوى مقامة ضده تتعلق "بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله (مجموعة أحمد الأسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".وسلم الفنان اللبناني نفسه الى الجيش في الخامس من أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم في ، على خلفية التي وقعت عام 2013 والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقرا لهم.وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي لسنوات.جدير بالذكر أنه وفي العام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاما مع وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها".أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.وقد أكد شاكر عبر محاميه مرارا براءته من التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخرا إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجا كبيرا، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع منذ طرحها في يوليو الماضي.