رحيل مفاجئ لبطلة هذا الجيل.. وفاة فنانة مصرية شهيرة

وكان آخر أعمالها الفنية مشاركتها في مسلسل "مطعم تشي " عام 2006.الفنانة ، الممثلة المصرية، ولدت عام 1977، بدأت مسيرتها الفنية ببطولة فيلم " بالك" عام 2003، إلى جانب الفنان ، والذي حقق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا وقت عرضه في السينما، ثم أُعيد بثه عبر التلفزيون لسنوات عديدة.بعد هذا العمل، شاركت نيفين في مسلسل "راجعلك يا إسكندرية" عام 2005 مع الفنان ، ثم ظهرت في مسلسل "مطعم تشي توتو" عام 2006، برفقة النجوم وفاروق الفيشاوي. وبعد ذلك، ابتعدت تمامًا عن الساحة الفنية، دون أن تُطلّ على الجمهور بأعمال جديدة.في عام 2013، تم القبض على نيفين أثناء وجودها داخل سيارة في ، بعد محاولة الفرار من كمين شرطة. وأسفر التفتيش عن العثور بحوزتها على 4 طلقات نارية، كما اتُهمت بتعاطي داخل السيارة. وقد تم إطلاق سراحها لاحقًا بكفالة 5 آلاف جنيه.وفي عام 2016، وقعت واقعة مماثلة، تم على إثرها القبض عليها مرة أخرى بنفس التهمة، وتم إخلاء سبيلها هذه المرة بضمان الإقامة.