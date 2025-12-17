ما حقيقة نقل الفنانة شيرين الى المصحة ؟

وقالت ، خلال منشور لها على حسابها بموقع "إنستغرام" مساء الثلاثاء: "جمهوري الحبيب الغالي في جموع الوطن العربي أنا بخير الحمد لله وفي منزلي"، وأضافت: "كل ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور حالتي الصحية غير صحيح".ووصفت الفنانة المصرية الأمر بـ"الإشاعات السخيفة" مهددة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.