بالأسود.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)



ـ فن



في ظهورٍ تلفزيوني لافت، أطلت بتصميمٍ باهر خلال حلولها ضيفة على الأولى من برنامج "نيشان إكس"(Neshan X)، الذي يقدّمه الإعلامي .





و حملت الإطلالة توقيع دار "نينا ريتشي" (Nina Ricci) العريقة، سرعان ما شغل فضول الجمهور، لما جمعته من رقيّ كلاسيكي ولمسة عصرية مواكبة لموضة الموسم.



منذ لحظة دخولها الاستديو، بدت إطلالة امتداداً لشخصيتها: أنيقة، قويّة، ومتماسكة. اختيار اللون الأسود جاء مثالياً خصوصاً في برنامج حواري يعتمد على والحضور أكثر من الاستعراض.