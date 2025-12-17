Alsumaria Tv
تضارب الروايات حول وفاة بطلة فيلم "اللي بالي بالك": هل زوجها وراء الحريق؟

فن وثقافة

2025-12-17 | 06:16
روسيا اليوم
السومرية نيوز – فن وثقافة

أثارت مساعدة الفنانة الراحلة نيفين مندور جدلا واسعا بعدما كشفت أن وفاتها في الحريق الذي اندلع صباح اليوم في شقتها بالإسكندرية قد تحمل شبهة جنائية.

وأشارت إلى أن زوجها رجل الأعمال "حجازي" كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، ادّعت المساعدة أن الزوج قد يكون وراء الواقعة، قائلة: "الشقة ولعت في الإسكندرية وجوزها السبب علشان ياخد فلوسها، ومفيش حد غيره هو اللي معاها في البيت".

وطالبت المساعدة بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن الوفاة "مش موتة طبيعية"، وأضافت: "أنا كلمت نقابة الممثلين وبلغتهم بالواقعة".

في المقابل، كشف أحد جيران نيفين مندور تفاصيل أخرى، موضحًا أن الحريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية صباح اليوم، ما أدى إلى وفاتها اختناقًا بالدخان الكثيف.

وقال الجار في تصريحاته لـ"القاهرة 24": "نيفين مندور توفيت الصبح بعد حريق في شقتها، وكان معاها جوزها والخادمة، ولكن هي الوحيدة اللي اتوفت. والصبح جوزها فضل يصرخ ومنهار عشان حد يلحقهم، ومحدش عرف بسبب الدخان بتاع الحريق".

وكان الفنان شريف إدريس أول من نعى نيفين مندور عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكي".

كما أكد في تصريحاته لـ"القاهرة 24" أن سبب الوفاة كان حريقًا في منزلها أدى إلى وفاتها، وفق ما أبلغته به الأسرة.

في ظل تضارب الروايات واتهامات المساعدة المباشرة، يُتوقّع أن تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحريق، خاصةً بعد رفع بلاغ رسمي إلى نقابة الممثلين، ووجود شهود يشيرون إلى أن الزوج والخادمة نجيا من الحادث، بينما فارقت نيفين الحياة وحدها داخل الشقة.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المصرية نيفين مندور، عن عمر ناهز 48 عاما، والتي اشتهرت بدورها كـ"فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003، الذي جسد بطولته الفنان محمد سعد.
تضارب الروايات حول وفاة بطلة فيلم "اللي بالي بالك"

هل زوجها وراء الحريق؟

السومرية نيوز

نيفين مندور

سومرية نيوز

شريف إدريس

الإسكندرية

السومرية

محمد سعد

محمد س

اخترنا لك
حريق كبير يلتهم أحد الأبنية التجارية في ساحة عنتر وسط بغداد (فيديو)
06:04 | 2025-12-17
بالأسود.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة (صور)
05:26 | 2025-12-17
أول رد من الشاعر "المسيء" للصحابة: بيت الشعر تم اقتطاعه من مقطع آخر (فيديو)
05:22 | 2025-12-17
أكثر مباريات كرة القدم بحثًا في العراق عام 2025 – ولماذا؟
04:45 | 2025-12-17
ما حقيقة نقل الفنانة شيرين الى المصحة ؟
04:21 | 2025-12-17
رحيل مفاجئ لبطلة هذا الجيل.. وفاة فنانة مصرية شهيرة
02:33 | 2025-12-17

