تضارب الروايات حول وفاة بطلة فيلم "اللي بالي بالك": هل زوجها وراء الحريق؟

وأشارت إلى أن زوجها رجل الأعمال "حجازي" كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث.وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، ادّعت المساعدة أن الزوج قد يكون وراء الواقعة، قائلة:وطالبت المساعدة بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن الوفاة "مش موتة طبيعية"، وأضافت: "أنا كلمت نقابة الممثلين وبلغتهم بالواقعة".في المقابل، كشف أحد جيران تفاصيل أخرى، موضحًا أن الحريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية صباح اليوم، ما أدى إلى وفاتها اختناقًا بالدخان الكثيف.وقال الجار في تصريحاته لـ"القاهرة 24": "نيفين توفيت الصبح بعد حريق في شقتها، وكان معاها جوزها والخادمة، ولكن هي الوحيدة اللي اتوفت. والصبح جوزها فضل يصرخ ومنهار عشان حد يلحقهم، ومحدش عرف بسبب الدخان بتاع الحريق".وكان الفنان أول من نعى نيفين مندور عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا: "لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكي".كما أكد في تصريحاته لـ"القاهرة 24" أن سبب الوفاة كان حريقًا في منزلها أدى إلى وفاتها، وفق ما أبلغته به الأسرة.في ظل تضارب الروايات واتهامات المساعدة المباشرة، يُتوقّع أن تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحريق، خاصةً بعد رفع بلاغ رسمي إلى نقابة الممثلين، ووجود شهود يشيرون إلى أن الزوج والخادمة نجيا من الحادث، بينما فارقت نيفين الحياة وحدها داخل الشقة.ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المصرية نيفين مندور، عن عمر ناهز 48 عاما، والتي اشتهرت بدورها كـ" " في فيلم "اللي بالك" عام 2003، الذي جسد بطولته الفنان .