بينها فيلم عراقي.. 4 أفلام عربية تدخل سباق المنافسة على جائزة "الأوسكار"

وضمت القائمة الأولية، التي تشمل 15 فيلما من بين 86 عملا استوفت شروط المنافسة، أفلام:"صوت هند رجب" للمخرجة التونسية ." باقي منك" للمخرجة الأميركية الأردنية من أصل فلسطيني دعيبس."فلسطين 36" للمخرجة الفلسطينية آن ماري جاسر.وذلك ضمن منافسات الدورة الثامنة والتسعين للجائزة.وتُعد هذه المرة الثالثة خلال 5 سنوات التي يشارك فيها عمل من إخراج كوثر في سباق الأوسكار، بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" و" ".وكتبت بن هنية على صفحتها في باللغة : "فرحة وفخر وامتنان كبير لكل شخص آمن بالفيلم وساهم في إيصال هذا الصوت. يا لها من لحظة رائعة ويا لها من رحلة تنتظرنا".ومن المقرر إعلان القائمة القصيرة للأفلام المتنافسة في 22 يناير، على أن يُقام حفل إعلان وتوزيع جوائز الأوسكار في 15 مارس 2026 بمدينة لوس أنجلوس في ولاية .