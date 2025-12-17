الكشف عن ملابسات وفاة بطلة فيلم "الي بالي بالك"

وقال المصدر إن "الادعاءات المتداولة حول تورط زوج الفنانة في وفاتها للاستيلاء على أموالها، لا تستند إلى أي أدلة ملموسة"، مؤكدًا أن "الحريق ناجم على الأرجح عن سيجارة كانت الراحلة تدخنها وسقطت عن طريق الخطأ على مادة قابلة للاشتعال داخل غرفتها، ما أدى إلى انتشار النيران بسرعة".وأضاف المصدر أن " كانت تعاني سابقًا من جلطة دماغية وآلام شديدة بعد خضوعها لعملية تغيير مفصل الركبة، وهو ما حال دون قدرتها على السيطرة على امتداد النيران أو مغادرة "، مشيرًا إلى أنها "استنشقت كميات كبيرة من الدخان، ما أدى إلى وفاتها اختناقًا".وأوضح المصدر أن "هذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ سبق أن تسببت السجائر في حرائق مشابهة".من جهتها، انتقلت إلى موقع الحريق لفحص المكان، وتحديد أسباب نشوبه، وإعداد تقرير شامل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتباشر التحقيق في الحادث.