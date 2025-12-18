الطب الشرعي يحسم سبب وفاة بطلة فيلم "الي بالي بالك"

وأوضح التقرير أن الحريق نتج عن سقوط سيجارة مشتعلة على سريرها؛ ما أدى إلى اشتعال المرتبة بسرعة وانتشار الدخان داخل ، بينما اقتصرت النيران على مكان جلوسها فقط.وأكدت معاينة فرق والدفاع المدني أن الراحلة كانت داخل غرفتها عند وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الظروف الصحية لنفين، بعد تعرضها سابقًا لجلطة دماغية وعملية تغيير مفصل الركبة، حالت دون تمكنها من السيطرة على الحريق أو الخروج من الغرفة.ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنانة، كل ما تم تداوله حول تورط زوجها أو وجود دوافع مالية وراء الوفاة، مؤكدًا أن الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، وأن الحريق سببه حادث عرضي مرتبط بالسيجارة، بحسب " ".وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها السجائر في حرائق مشابهة، مؤكدًا أن وفاة كانت حادثًا مأساويًّا نتيجة الاستنشاق المكثف للدخان.