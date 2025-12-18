أول تعليق من محمد رمضان على حكم حبسه لمدة عامين



بعد الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، نشر الفنان المصري فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أطل من خلاله وهو في صالة الألعاب الرياضية خلال التمرين.







وقال رمضان، إنه أنهى اجتماعا مع منظمي حفله المقرر انعقاده الشهر المقبل في ، وسألوه عن الأخبار المنشورة حول الحكم بحبسه لمدة عامين، ومدى تأثير الأمر على الحفل.

وهو ما نفاه رمضان لمسؤولي الحفل قائلا "إشاعات طبعا وأنا مع جمهوري يوم 17 كانون الثاني"، وحينما سألوه عن الأخبار السلبية المنشورة بحقه في رد رمضان قائلا : "بلدي بتحبني وخايفة إني اتغر وبتحفزني"، مشيرا إلى كون هذه الأمور تؤثر على عمله وحفلاته، لكنه يثق في قدرته على تقديم حفل قوي في .



وجدد رمضان اعتذاره لعائلته وأصدقائه وجمهوره عن "الأخبار التي تتداولها المحاكم والصحافة المصرية منذ 7 سنوات، ولا يمر شهر دون وجود خبر يتحدث عن حكم صادر ضده، حتى أن الأمر وصل إلى نجله".



واشار الى أنه يمتلك تصريح الرقابة الخاص بالأغنية، كما أنه ليس مؤلف الأغنية، ورغم ذلك حكم عليه بالسجن ولكن مع إيقاف التنفيذ، معتبرا أن الصحافة لم توضح للجمهور أن الحكم جاء مع إيقاف تنفيذه.



