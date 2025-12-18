مصر.. تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة نيفين مندور

وقال مصطفى خلال مداخلة تلفزيونية انه : «فُجئنا على صوت صريخ، وزوجها ما شاء الله طويل بعرض، وخطوات رجليه كنت سامعها من الدور الـ11 وهو في الدور الرابع، وكان يصرخ ويقول: الحقوني يا ناس، مراتي بتروح مني، وما فيش حد فينا قدر يدخل له، والطُرقة كان فيها شقته من كتر الدخان مستحيل أي حد يشوف متر لقدام".وأشار مصطفى عطا الله إلى أن زوج الراحلة وخادمتها هما الناجيان من الحريق فقط، ولكن الفنانة لم تنجُ لكون الحريق كان قريبًا منها للغاية.