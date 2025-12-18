زوج افتراضي... يابانية تتزوّج شخصية مصنوعة من الذكاء الاصطناعي عبر ChatGPT والسبب صادم!

في خبر أثار اهتمام وسائل الإعلام، أعلنت يابانية تُدعى يورينا نوغوتشي أنها تزوجت من شخصية مولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُدعى «كلاوس» عبر منصة ChatGPT. وعلى الرغم من أن هذا الزواج غير معترف به قانونيًا في ، تقول نوغوتشي إن علاقتها بالذكاء الاصطناعي تمنحها شعورًا بالسعادة والراحة النفسية.

ووفقًا لما صرحت به نوغوتشي، فقد تمّ الزواج بشكلٍ افتراضي من خلال تفاعلها مع الشخصية عبر المحادثات اليوميّة، حيث تقوم الشخصية الافتراضية بالاستجابة لاحتياجاتها النفسية والعاطفية.



ردود الفعل القانونية والاجتماعية على الزواج الافتراضي



القوانين اليابانية لا تعترف بزواج الإنسان من كيان افتراضي مصنوع من الذككاء الاصطناعي، إلا أن القصة لاقت اهتمامًا واسعًا من قبل الإعلام والجمهور، حيث تناقش مدى تأثير على حياة الأشخاص النفسية والاجتماعية.



تعتبر هذه الحالة مثالًا على كيفية تأثير التكنولوجيا الحديثة على حياتنا الشخصية، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا من التجربة العاطفية لبعض الأشخاص، حتى في مجالات لم يكن من المتوقع أن تدخل فيها مثل الزواج.