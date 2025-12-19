الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
محمد رمضان: لن أتصور امام الكعبة
فن وثقافة
2025-12-19 | 00:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز
– فني
كشف الفنان المصري
محمد رمضان
عن اللحظات الخاصة في حياته التي يحرص على عدم مشاركتها مع جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال
محمد رمضان
خلال لقاء إذاعي: "مستحيل أنزل صورتي من أمام
الكعبة
على
السوشيال ميديا
لأن دي علاقتي بربنا، وفكرة عقلي يفكر إني أطلع
موبايل
عند الكعبة مش موجودة أنا عند الكبير مين أهم منه؟.. دي لحظة خاصة وعاوز أبقى مع
العظيم
بس".
وفي وقت سابق، علق الفنان المصري على الحكم الصادر بحبسه عامين، بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص، قائلا: "ملحوظة.. الحكم الحمد لله مع إيقاف التنفيذ.. تحيا
مصر
".
يذكر أن المحكمة كانت قد أيدت مؤخرا الحكم الصادر بحبس الفنان لمدة عامين في قضية تتعلق بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر
يوتيوب
دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاعه.
وسبق أن قضت المحكمة بحبس رمضان على خلفية بلاغ يتهم الفنان بنشر أغنية اعتبرت، وفق البلاغ، مخالفة للقيم المجتمعية ومحرضة على العنف، وهو ما لا يزال محل جدل واسع في الأوساط الفنية والإعلامية.
مقالات ذات صلة
محمد رمضان امام القضاء بسبب هذه الاغنية
06:01 | 2025-10-07
06:01 | 2025-10-07
أول تعليق من محمد رمضان على حكم حبسه لمدة عامين
05:07 | 2025-12-18
05:07 | 2025-12-18
مصر.. الفنان محمد رمضان ينعى والده
02:00 | 2025-11-07
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
11:06 | 2025-11-06
محمد
رمضان
السوشيال ميديا
السومرية نيوز
سوشيال ميديا
سومرية نيوز
محمد رمضان
السومرية
موبايل
العظيم
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
52.63%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
17.35%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
17%
11:35 | 2025-12-17
محليات
17%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
13.02%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
أحدث الحلقات
بالفيديو.. غزارة الأمطار تؤدي إلى غرق شوارع دبي
03:42 | 2025-12-19
03:42 | 2025-12-19
حسم سبب وفاة بطلة "الي بالي بالك".. اسرتها تتحرك لرفع دعاوى
02:42 | 2025-12-19
02:42 | 2025-12-19
بعد فشل النحافة.. هل الطي حرب الهواتف المستقبلية؟
01:40 | 2025-12-19
01:40 | 2025-12-19
المذنب 3I/ATLAS في أقرب نقطة له من الأرض اليوم
00:51 | 2025-12-19
00:51 | 2025-12-19
الانفلونزا الخارقة.. فيروس جديد يصيب هذه الفئات وإعلان للطوارئ مع بداية الشتاء
09:26 | 2025-12-18
09:26 | 2025-12-18
"أميركية في الشماعية".. الكاتب علي جاسم السواد يفتح افاق الألم عبر ذاكرة العراقيين
09:03 | 2025-12-18
09:03 | 2025-12-18
