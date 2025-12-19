محمد رمضان: لن أتصور امام الكعبة

وقال خلال لقاء إذاعي: "مستحيل أنزل صورتي من أمام على لأن دي علاقتي بربنا، وفكرة عقلي يفكر إني أطلع عند الكعبة مش موجودة أنا عند الكبير مين أهم منه؟.. دي لحظة خاصة وعاوز أبقى مع بس".وفي وقت سابق، علق الفنان المصري على الحكم الصادر بحبسه عامين، بسبب أغنية رقم واحد يا أنصاص، قائلا: "ملحوظة.. الحكم الحمد لله مع إيقاف التنفيذ.. تحيا ".يذكر أن المحكمة كانت قد أيدت مؤخرا الحكم الصادر بحبس الفنان لمدة عامين في قضية تتعلق بنشر أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر دون الحصول على التصاريح اللازمة، وذلك بعد رفض الاستئناف المقدم من دفاعه.وسبق أن قضت المحكمة بحبس رمضان على خلفية بلاغ يتهم الفنان بنشر أغنية اعتبرت، وفق البلاغ، مخالفة للقيم المجتمعية ومحرضة على العنف، وهو ما لا يزال محل جدل واسع في الأوساط الفنية والإعلامية.