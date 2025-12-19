حسم سبب وفاة بطلة "الي بالي بالك".. اسرتها تتحرك لرفع دعاوى

وأوضح التقرير أن "الحريق نتج عن سقوط سيجارة مشتعلة على سريرها؛ ما أدى إلى اشتعال المرتبة بسرعة وانتشار الدخان داخل ، بينما اقتصرت النيران على مكان جلوسها فقط".وأكدت معاينة فرق والدفاع المدني أن الراحلة كانت داخل غرفتها عند وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الظروف الصحية لنفين، بعد تعرضها سابقًا لجلطة دماغية وعملية تغيير مفصل الركبة، حالت دون تمكنها من السيطرة على الحريق أو الخروج من الغرفة.ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنانة، كل ما تم تداوله حول تورط زوجها أو وجود دوافع مالية وراء الوفاة، مؤكدًا أن الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، وأن الحريق سببه حادث عرضي مرتبط بالسيجارة.وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها السجائر في حرائق مشابهة، مؤكدًا أن وفاة كانت حادثًا مأساويًّا نتيجة الاستنشاق المكثف للدخان.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية تداول تسجيل صوتي نُسب إلى مساعدة الفنانة، تضمن اتهامات صريحة لزوجها بالتورط في وفاتها بدافع الاستيلاء على أموالها، ما أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الفنية والإعلامية.وبحسب مصدر مقرّب من أسرة نيفين ، فإن زوج الراحلة رجل أعمال الحال، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع عن وجود دوافع مالية. وأكد المصدر أن الزوج كان قد أقام وليمة قبل أشهر احتفالًا بنجاح عملية جراحية خضعت لها الفنانة الراحلة، إثر معاناتها من آلام حادة في الركبة.وشددت الأسرة على أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أن الحادث كان مأساويًّا ولا يحمل أبعادًا جنائية. كما حذرت من الاستمرار في نشر روايات مضللة تمس سمعة الراحلة وأسرتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو التشهير وجذب المشاهدات.وفي ختام بيانها، أوضحت الأسرة أنها "تسلّمت جثمان الفنانة بعد انتهاء التحقيقات، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في بالقاهرة، ثم يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، بعد وفاتها إثر حريق اندلع في منزلها بمحافظة شمالي البلاد".