فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550584-639017269745040665.jpeg
حسم سبب وفاة بطلة "الي بالي بالك".. اسرتها تتحرك لرفع دعاوى
فن وثقافة
2025-12-19 | 02:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
119 شوهد
السومرية نيوز
– فني
حسم تقرير الطب الشرعي الجدل حول وفاة الفنانة المصرية
نيفين مندور
، مؤكّدًا أن سبب الوفاة كان الاختناق بالدخان نتيجة حريق اندلع في غرفتها، دون وجود أي آثار عنف أو مقاومة.
وأوضح التقرير أن "الحريق نتج عن سقوط سيجارة مشتعلة على سريرها؛ ما أدى إلى اشتعال المرتبة بسرعة وانتشار الدخان داخل الغرفة، بينما اقتصرت النيران على مكان جلوسها فقط".
الغرفة
، بينما اقتصرت النيران على مكان جلوسها فقط".
وأكدت معاينة فرق
النيابة العامة
والدفاع المدني أن الراحلة كانت داخل غرفتها عند وقوع الحادث، مشيرة إلى أن الظروف الصحية لنفين، بعد تعرضها سابقًا لجلطة دماغية وعملية تغيير مفصل الركبة، حالت دون تمكنها من السيطرة على الحريق أو الخروج من الغرفة.
ونفى مصدر مقرب من أسرة الفنانة، كل ما تم تداوله حول تورط زوجها أو وجود دوافع مالية وراء الوفاة، مؤكدًا أن الادعاءات لا تستند إلى أي دليل، وأن الحريق سببه حادث عرضي مرتبط بالسيجارة.
وأشار المصدر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها السجائر في حرائق مشابهة، مؤكدًا أن وفاة
نيفين مندور
كانت حادثًا مأساويًّا نتيجة الاستنشاق المكثف للدخان.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت خلال الساعات الماضية تداول تسجيل صوتي نُسب إلى مساعدة الفنانة، تضمن اتهامات صريحة لزوجها بالتورط في وفاتها بدافع الاستيلاء على أموالها، ما أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط الفنية والإعلامية.
وبحسب مصدر مقرّب من أسرة نيفين
مندور
، فإن زوج الراحلة رجل أعمال
ميسور
الحال، ولا صحة على الإطلاق لما يُشاع عن وجود دوافع مالية. وأكد المصدر أن الزوج كان قد أقام وليمة قبل أشهر احتفالًا بنجاح عملية جراحية خضعت لها الفنانة الراحلة، إثر معاناتها من آلام حادة في الركبة.
وشددت الأسرة على أن تقرير الطب الشرعي أثبت عدم وجود أي شبهة جنائية في الوفاة، مؤكدة أن الحادث كان مأساويًّا ولا يحمل أبعادًا جنائية. كما حذرت من الاستمرار في نشر روايات مضللة تمس سمعة الراحلة وأسرتها، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الشائعات هو التشهير وجذب المشاهدات.
وفي ختام بيانها، أوضحت الأسرة أنها "تسلّمت جثمان الفنانة بعد انتهاء التحقيقات، على أن تُقام صلاة الجنازة عقب صلاة العصر في
مسجد السيدة نفيسة
بالقاهرة، ثم يُوارى جثمانها الثرى في مقابر العائلة، بعد وفاتها إثر حريق اندلع في منزلها بمحافظة
الإسكندرية
شمالي البلاد".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
الطب الشرعي يحسم سبب وفاة بطلة فيلم "الي بالي بالك"
03:24 | 2025-12-18
03:24 | 2025-12-18
الكشف عن ملابسات وفاة بطلة فيلم "الي بالي بالك"
10:59 | 2025-12-17
10:59 | 2025-12-17
تضارب الروايات حول وفاة بطلة فيلم "اللي بالي بالك": هل زوجها وراء الحريق؟
06:16 | 2025-12-17
06:16 | 2025-12-17
تنس الطاولة: بطلة العراق نجلة عماد تحصد فضية آسيا رغم الوعكة الصحية "المفاجئة"
05:01 | 2025-10-18
05:01 | 2025-10-18
نيفين
مندور
مسجد السيدة نفيسة
النيابة العامة
السومرية نيوز
نيفين مندور
سومرية نيوز
الإسكندرية
السومرية
الغرفة
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
محليات
52.63%
13:00 | 2025-12-17
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي ليوم غد الخميس
13:00 | 2025-12-17
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
00:56 | 2025-12-18
دوليات
17.35%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
محليات
11:35 | 2025-12-17
محليات
17%
11:35 | 2025-12-17
تغييرات دراماتيكية في طقس العراق.. ضعف تدريجي للحالة الممطرة وتحذيرات من الضباب
11:35 | 2025-12-17
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
09:53 | 2025-12-18
رياضة
13.02%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 18-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
مايك السومرية
البروفيسور نديم الجابري - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٧ | season 1
15:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
من الأخير
مفاوضات الحكومة برعاية التقشف - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٣ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-17
بالفيديو.. غزارة الأمطار تؤدي إلى غرق شوارع دبي
03:42 | 2025-12-19
03:42 | 2025-12-19
بعد فشل النحافة.. هل الطي حرب الهواتف المستقبلية؟
01:40 | 2025-12-19
01:40 | 2025-12-19
المذنب 3I/ATLAS في أقرب نقطة له من الأرض اليوم
00:51 | 2025-12-19
00:51 | 2025-12-19
محمد رمضان: لن أتصور امام الكعبة
00:18 | 2025-12-19
الانفلونزا الخارقة.. فيروس جديد يصيب هذه الفئات وإعلان للطوارئ مع بداية الشتاء
09:26 | 2025-12-18
09:26 | 2025-12-18
"أميركية في الشماعية".. الكاتب علي جاسم السواد يفتح افاق الألم عبر ذاكرة العراقيين
09:03 | 2025-12-18
09:03 | 2025-12-18
