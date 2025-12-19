الصفحة الرئيسية
فرنسا.. إدانة طبيب تخدير بعد تسميمه 30 مريضا
مفاجأة لمعجبي براد بيت.. هذا هو الاسم الحقيقي الكامل للنجم العالمي
فن وثقافة
2025-12-19 | 13:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
318 شوهد
أثار اكتشاف الاسم الحقيقي للنجم الهوليوودي
براد بيت
حيرة
بين محبيه، بعد أن تبيّن أن الاسم المعروف به ليس اسمه الكامل.
يُعدّ
بطل
فيلم "Fight Club" من أشهر نجوم السينما، ويمتلك سجلا حافلا بالجوائز، من بينها جائزتا
أوسكار
، وجائزتا بافتا، وجائزتا
غولدن
غلوب، فضلًا عن مشاركته في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما.
ويصادف يوم 18
ديسمبر
عيد ميلاد بيت الحادي والستين، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن اسم "
براد بيت
" ليس اسمه الكامل. وليس من الغريب أن يعتمد الممثلون أسماء فنية أو يعدّلوا أسماءهم الأصلية لتكون أسهل حفظا أو لتفادي التشابه مع أسماء فنانين آخرين.
إلا أن كثيرا من المعجبين بنجم فيلم "Mr and Mrs Smith" فوجئوا بمعرفة أن بيت بدوره غيّر اسمه قبل أن يحقق شهرته في
هوليوود
.
وأثار موضوع الاسم الحقيقي لبراد بيت نقاشات متكررة على منصات مثل "
ريديت
" على مرّ السنوات، حيث تساءل أحد المستخدمين عمّا إذا كان اسمه الحقيقي "
برادلي
"، فيما اعترف آخر بأنه اكتشف اسمه الكامل مؤخرا.
وُلد بيت باسم
ويليام
برادلي بيت، وقد سُمّي على اسم والده ويليام ألفين بيت. لكن مع بداية مسيرته التمثيلية، قرر استخدام اسمه الأوسط "برادلي"، واختصاره إلى "
براد
" لسهولة النطق ولإضفاء طابع أكثر تأثيرا على اسمه المهني في هوليوود.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
قضية جديدة بين براد بيت وأنجلينا جولي.. كشف الرسائل
09:31 | 2025-11-04
عالم روسي يكشف مفاجأة ساعدت البشر على مواجهة كورونا
11:55 | 2025-11-23
"مفاجأة القرن" بانتظار الجوزاء.. 7 سنوات من التجديد تبدأ هذا الربيع والأرباح المالية تتدفق!
11:00 | 2025-12-10
الكشف عن "العمر الحقيقي" لقلب ترامب
01:57 | 2025-10-11
براد
بيت
الاسم الحقيقي
براد بيت
هوليوود
ويليام
أوسكار
ديسمبر
برادلي
ريديت
غولدن
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
دوليات
35.46%
00:56 | 2025-12-18
تحذير عالمي.. 72 ساعة فقط تفصلنا عن "يوم قيامة مداري" لا رجعة فيه
00:56 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
رياضة
25.77%
09:53 | 2025-12-18
الفيفا يلغي مباراة الامارات والسعودية في كأس العرب
09:53 | 2025-12-18
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
محليات
22.18%
00:41 | 2025-12-19
لا امطار حتى الاثنين.. موجة برد تقسو على العراقيين والحرارة 4 مئوية
00:41 | 2025-12-19
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
16.6%
03:00 | 2025-12-18
انخفاض جديد في أسعار الدولار بالأسواق العراقية
03:00 | 2025-12-18
أحدث الحلقات
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
Biotic
اضطراب النوم عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٣٣ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
حصاد السومرية
عراق بلا بعثة الأمم المتحدة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
03:15 | 2025-12-19
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
علناً
امكانية عقد الجلسة الاولى لمجلس النواب - علناً م٤ - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
15:00 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
هنادي وليان
البشرة السليمة في التغذية السليمة - هنادي وليان - الحلقة ١٥ | 2025
14:30 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
Celebrity
الممثلة العراقية محبة - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
Live Talk
الصحة المستدامة تبدأ من التغذية وتنتهي بأسلوب حياة متوازن - Live Talk - الحلقة ١٨٤ | 2025
10:30 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
ناس وناس
الانبار منطقة السبعة كيلو - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٨١ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-18
نساء يواعدن الضحايا في بيوتهن وعند وصولهم يدخل ازواجهن.. الاطاحة بشبكة ابتزاز بالبصرة
12:25 | 2025-12-19
كمين ناجح.. نهاية غير متوقعة لمبتز هدد فتاة بصورها في بغداد
09:59 | 2025-12-19
ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به
09:49 | 2025-12-19
بالفيديو.. لحظة اغتيال العقيد زيد عادل امام منزله في كركوك
09:09 | 2025-12-19
السيد الصدر يجري زيارة إلى كربلاء
07:07 | 2025-12-19
ميتا تستعد لاطلاق نظام يحمي الأطفال من السوشال ميديا
05:15 | 2025-12-19
