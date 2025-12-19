Alsumaria Tv
مفاجأة لمعجبي براد بيت.. هذا هو الاسم الحقيقي الكامل للنجم العالمي

فن وثقافة

2025-12-19 | 13:32
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
مفاجأة لمعجبي براد بيت.. هذا هو الاسم الحقيقي الكامل للنجم العالمي
318 شوهد

أثار اكتشاف الاسم الحقيقي للنجم الهوليوودي براد بيت حيرة بين محبيه، بعد أن تبيّن أن الاسم المعروف به ليس اسمه الكامل.

يُعدّ بطل فيلم "Fight Club" من أشهر نجوم السينما، ويمتلك سجلا حافلا بالجوائز، من بينها جائزتا أوسكار، وجائزتا بافتا، وجائزتا غولدن غلوب، فضلًا عن مشاركته في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما.

ويصادف يوم 18 ديسمبر عيد ميلاد بيت الحادي والستين، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن اسم "براد بيت" ليس اسمه الكامل. وليس من الغريب أن يعتمد الممثلون أسماء فنية أو يعدّلوا أسماءهم الأصلية لتكون أسهل حفظا أو لتفادي التشابه مع أسماء فنانين آخرين.

إلا أن كثيرا من المعجبين بنجم  فيلم "Mr and Mrs Smith" فوجئوا بمعرفة أن بيت بدوره غيّر اسمه قبل أن يحقق شهرته في هوليوود.

وأثار موضوع الاسم الحقيقي لبراد بيت نقاشات متكررة على منصات مثل "ريديت" على مرّ السنوات، حيث تساءل أحد المستخدمين عمّا إذا كان اسمه الحقيقي "برادلي"، فيما اعترف آخر بأنه اكتشف اسمه الكامل مؤخرا.

وُلد بيت باسم ويليام برادلي بيت، وقد سُمّي على اسم والده ويليام ألفين بيت. لكن مع بداية مسيرته التمثيلية، قرر استخدام اسمه الأوسط "برادلي"، واختصاره إلى "براد" لسهولة النطق ولإضفاء طابع أكثر تأثيرا على اسمه المهني في هوليوود.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

الأكثر مشاهدة
نساء يواعدن الضحايا في بيوتهن وعند وصولهم يدخل ازواجهن.. الاطاحة بشبكة ابتزاز بالبصرة
12:25 | 2025-12-19
كمين ناجح.. نهاية غير متوقعة لمبتز هدد فتاة بصورها في بغداد
09:59 | 2025-12-19
ترامب يشيد بمبعوثه إلى العراق: مارك سافايا شخصية استثنائية ونفخر به
09:49 | 2025-12-19
بالفيديو.. لحظة اغتيال العقيد زيد عادل امام منزله في كركوك
09:09 | 2025-12-19
السيد الصدر يجري زيارة إلى كربلاء
07:07 | 2025-12-19
ميتا تستعد لاطلاق نظام يحمي الأطفال من السوشال ميديا
05:15 | 2025-12-19

