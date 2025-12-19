مفاجأة لمعجبي براد بيت.. هذا هو الاسم الحقيقي الكامل للنجم العالمي

يُعدّ فيلم "Fight Club" من أشهر نجوم السينما، ويمتلك سجلا حافلا بالجوائز، من بينها جائزتا ، وجائزتا بافتا، وجائزتا غلوب، فضلًا عن مشاركته في عدد من أنجح الأفلام في تاريخ السينما.ويصادف يوم 18 عيد ميلاد بيت الحادي والستين، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون هو أن اسم " " ليس اسمه الكامل. وليس من الغريب أن يعتمد الممثلون أسماء فنية أو يعدّلوا أسماءهم الأصلية لتكون أسهل حفظا أو لتفادي التشابه مع أسماء فنانين آخرين.إلا أن كثيرا من المعجبين بنجم فيلم "Mr and Mrs Smith" فوجئوا بمعرفة أن بيت بدوره غيّر اسمه قبل أن يحقق شهرته في .وأثار موضوع الاسم الحقيقي لبراد بيت نقاشات متكررة على منصات مثل " " على مرّ السنوات، حيث تساءل أحد المستخدمين عمّا إذا كان اسمه الحقيقي " "، فيما اعترف آخر بأنه اكتشف اسمه الكامل مؤخرا.وُلد بيت باسم برادلي بيت، وقد سُمّي على اسم والده ويليام ألفين بيت. لكن مع بداية مسيرته التمثيلية، قرر استخدام اسمه الأوسط "برادلي"، واختصاره إلى " " لسهولة النطق ولإضفاء طابع أكثر تأثيرا على اسمه المهني في هوليوود.