4 زيجات أبرزها من الفيشاوي و12 حالة إجهاض.. من هي سمية الألفي؟

شاركت الفنانة في عدد من الأعمال المصنفة كأيقونات مصرية،ولدت سمية الألفي في 23 يوليو عام 1953 بمحافظة الشرقية، والتحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع ثم درست التمثيل، وبدأت مشوارها الفني خلال سبعينيات الماضي من خلال التلفزيون ثم المسرح.ظهرت الألفي أول مرة في مسلسل "أفواه وأرانب" بصحبة النجوم وفريد شوقي وفاتن حمامة، ثم شاركت في مسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976"، وكذلك فيلم "الحساب يا مدموزيل"، ثم توالت أعمالها بين السينما والمسرح والتلفزيون.ومن أبرز أعمالها الدرامية: علي بيه مظهر و40 حرامي، والراية البيضاء، وبوابة الحلواني، وليالي الحلمية، منشية البكري، القرداتي، ولدينا أقوال أخرى، وللحب فرصة أخيرة، مسلسل ، وهي أعمال تعد من أيقونات الدراما المصرية.وتميزت سمية الألفي بقدرتها على تقديم أدوار المرأة المصرية البسيطة، أما وزوجة دون مبالغة، فحظيت بإعجاب الجمهور وتفاعل مع شخصياتها.في سنواتها الأخيرة، خاضت سمية الألفي معركة طويلة وصعبة مع المرض بعد إصابتها بورم نادر في العمود الفقري شٌخص على أنه نوع من النادر، وخضعت لعمليتين جراحيتين لاستئصال الورم الخبيث.وفي حوار تلفزيوني عام 2021، تحدثت سمية الألفي عن، قائلة إنها كانت في كل مرة تسمي هذا الطفل (أحمد)، ولم تتردد في تسمية طفلها بهذا الاسم لحبها الشديد له فهو اسم أخيها وعمها"، مؤكدة أنها كانت قوية وواثقة من أنها ستستطيع الإنجاب.وظهرت الألفي مؤخرا بعد فترة طويلة من الغياب؛ خلال كواليس تصوير فيلم سفاح التجمع الذي يقوم ببطولته نجلها الفنان أحمد الفيشاوي، حرصا على دعمه.