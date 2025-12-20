فنان اخر يرحل عن عالمنا اليوم

ووُلد الفنان الراحل في عام 1960، وبدأ تقديم العديد من الأعمال البارزة ابتداء من حقبة التسعينيات، في تجربة تميزت بالتنوع والإبداع في تجسيد مختلف الشخصيات، إلا أنه اختفى عن الساحة الفنية في السنوات الأخيرة.من أبرز أعماله في الدراما "عرّابة بيروت"، "جيران"، "أبواب الغيم"، "شيء من القوة"، "نار تحت الجليد"، "الزمن الأغبر".وفي السينما، شارك في تقديم عدة أفلام، منها " فرح" و"طيور سبتمبر".