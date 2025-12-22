وفاة نجم مسلسل The Wire جيمس رانسون عن عمرٍ يناهز 46 عامًا

هل توفي رانسون منتحراً؟أفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس في سجلاته الإلكترونية أن جيمس رانسون انتحر يوم الجمعة. وبعد الإعلان عن نبأ وفاته، نشرت شبكة HBO بيانًا تكريميًا على موقع X، عبارة عن صورة له من مسلسل The Wire، وكتبت: "في ذكرى جيمس رانسون"، كما نعته شركة الإنتاج Blumhouse على موقع X، وكتبت: "نشعر بالحزن لرحيل جيمس رانسون. ونحن ممتنون للعمل معه في فيلمي The Black Phone وSinister. نتقدم بأحر التعازي لأحبائه".نبذة عن جيمس رانسونوُلد جيمس رانسون في ، بولاية ماريلاند، متزوج وله طفلان. درس في مركز كارفر للفنون والتكنولوجيا قبل أن يلتحق بمدرسة الفنون البصرية في مانهاتن لمدة عام.حصل على أول ظهور له على الشاشة في فيلم The American Astronaut عام 2001، بينما كانت انطلاقته الحقيقية في عالم التمثيل من خلال تجسيده شخصية تيت في مسلسل المراهقين Ken Park عام 2002، لكن دوره الأبرز كان في مسلسل The Wire عام 2003، حيث جسّد شخصية زيغي سوبوتكا المرحة في الموسم الثاني، وشخصية إيدي كاسبراك الأكبر سنًا في فيلم It: Chapter Two، وهو الجزء الثاني من فيلم الرعب It.وشملت أعمال رانسون السينمائية فيلم Tangerine للمخرج شون عام 2015، فيلم The Black Phone عام 2021، بالإضافة إلى الجزء الثاني منه الذي صدر هذا العام.كما شارك في مسلسلات تلفزيونية، منها Law & Order، Hawaii Five-0، ومؤخرًا مسلسل Poker Face من بطولة ناتاشا .صرح رانسون، لمجلة Interview عام 2016 أنه أدرك موهبته التمثيلية الكاملة أثناء تصوير مسلسل Generation Kill القصير عام 2008، والذي شارك في بطولته أيضاً ألكسندر سكارسجارد وجون هورتاس. ووفقاً للمقابلة، فقد نما شغف رانسون بالفنون الأدائية في فترة مراهقته في بالتيمور.