أحد نجوم فيلم "اللي بالي بالك".. وفاة الفنان المصري طارق الأمير

وكانت أسرته قد كشفت، قبل وفاته، عن تطورات حالته الصحية الصعبة، مشيرةً إلى أنه تعرض خلال الأيام الماضية لـعدوى بكتيرية داخل المستشفى، أدت إلى دخوله في غيبوبة.وكشفت شقيقته لمياء الأمير، أن الفريق الطبي المشرف على حالته اضطر إلى تأجيل عملية "الشق الحنجري" التي كانت مقررة خلال الساعات الماضية.وأرجعت سبب التأجيل إلى مضاعفات حادة ظهرت فجأة، تتمثل في تراكم كم كبير من البلغم على ، ما يستدعي عمليات شفط متكررة ومراقبة دقيقة، خاصةً في ظل هجوم شرس من ميكروب يستهدف الرئة مباشرة.وبشأن مؤشرات الوعي، أوضحت لمياء أن شقيقها لم يُظهر أي تحسن ملموس في درجة الإدراك حتى الآن، واصفة حالته بأنها "تراوح مكانها".لكنها في المقابل، أعربت عن بصيص أمل فيما يتعلق بالوظائف الحيوية الأخرى، قائلة: "الحمد لله، الكبد والكلى يعملان بشكل جيد، وهذا ما نتمسك به في هذه المرحلة الصعبة".واختتمت لمياء تصريحها بمناشدة محبي الفنان طارق الأمير، وزملائه في الوسط الفني، بتكثيف الدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية المعقدة التي ألمّت به مؤخرًا، سائلة الله له الشفاء العاجل.يُعدّ الفنان الراحل طارق الأمير من وجوه السينما والتلفزيون المعروفة، حيث بدأ الفني في التسعينيات، وشارك في عدد من الأدوار الثانوية التي تركت بصمة واضحة، من أبرزها:دور الضابط هاني مستشار الغرام في فيلم " بالك" (2003)،دور عبد المنصف في فيلم "عسل أسود" (2010)،ظهوره كضابط شرطة في فيلم "صنع في " (2014).ورغم أن أدواره لم تكن محورية دائمًا، إلا أنه تميّز بحضوره القوي وتمثيله المتقن، ما جعله خيارًا موثوقًا لدى المخرجين في مشاهد تتطلب مصداقية وقوة تمثيلية.