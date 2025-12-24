بعد إزالة الصور.. ما حقيقة انفصال منى زكي عن أحمد حلمي؟

وتفاقم الجدل بعد نشرها صورة لوالدها الراحل عبر خاصية "الستوري"، معبرة عن اشتياقها له، وهو ما فسّره بعض متابعيها على أنه مؤشر لتوتر العلاقة مع زوجها، خصوصًا في ظل صمته السابق خلال أزمتها الأخيرة مع فيلم "الست".ومع ذلك، أكد مصدر مقرب من ، أن الزوجين لا يعانيان من أي خلافات تُشير إلى الانفصال، وأن حالتهما الزوجية مستقرة تمامًا.كما خرج أحمد حلمي عن صمته مؤخرًا للدفاع عن زوجته خلال أزمة فيلم "الست"، ما لاقى استحسان المتابعين وأكد عدم وجود أي توتر أو مشاكل بينهما.