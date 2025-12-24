الصفحة الرئيسية
وزير إسرائيلي: لن نسمح بأي تهديد إيراني
تطورات فيديو هيفاء وهبي الفاضح.. محام يكشف التفاصيل
فن وثقافة
2025-12-24 | 11:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
10 شوهد
السومرية نيوز
– فني
كشف محامي الفنانة
اللبنانية
هيفاء وهبي
المستشار شريف حافظ، عن تطورات جديدة بعد انتشار فيديو الفنانة اللبنانية المفبرك والفاضح عبر عدة مواقع.
وأعلن المستشار حافظ، عن انطلاق ملاحقة قضائية شاملة تطال كل من ساهم في نشر أو تداول الفيديو المفبرك، سواء كان ناشرًا أوليًّا أو واسطًا.
وأكد أن الإجراءات القانونية لن تقتصر على "الجاني الأول" أو "المحرّض"، بل ستطال جميع المشاركين دون استثناء.
وقال حافظ: "سيف القانون سيُسلّط على رقاب الجميع... الحساب سيكون عسيرًا."
وأوضح أن "كل من شارك، أو أعاد نشر، أو ساهم عبر صفحته أو منصته في تداول هذا المحتوى بقصد التشهير والإساءة، هو شريك أصيل في الجريمة أمام القانون، ولن يفلت من العقاب لمجرد أنه لم يكن الناشر الأول."
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية قانونية جديدة لمواجهة حملات التزييف الرقمي التي تستغل تقنيات
الذكاء الاصطناعي
للنيل من الشخصيات العامة.
وقد تمكّنت الجهات الأمنية من تأكيد أن الفيديو المُتداول مُفبرك بالكامل، ولا أساس له من
الصحة
، وهو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تشويه سمعة الفنانة.
وتشير المصادر القانونية إلى أن هذا النوع من الجرائم يدخل صراحةً تحت طائلة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" رقم 175 لسنة 2018، الذي يعاقب على النشر الكاذب، والتشهير، واستغلال التكنولوجيا لإنتاج محتوى زائف بعقوبات تصل إلى الحبس وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
تطور جديد في قرار منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر
07:06 | 2025-11-17
فيديو هيفاء وهبي مع زوجها يتصدر الأكثر بحثًا
05:39 | 2025-12-23
بين القوة والجرأة:هيفاء وهبي تُحدث ضجة بكليب «Super Woman»
17:01 | 2025-12-16
هيفاء وهبي تخطف الأنظار على مسرح موسم الرياض (صور)
02:40 | 2025-11-21
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
محليات
29.56%
04:01 | 2025-12-23
محافظة تعطل الدوام الرسمي يومي غد وبعد غد
04:01 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
محليات
27.77%
07:02 | 2025-12-23
مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي الخميس المقبل
07:02 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
محليات
25.65%
01:16 | 2025-12-23
امطار رعدية وحرارة تصل الى 2 مئوية.. توقعات الطقس خلال أيام أعياد الميلاد
01:16 | 2025-12-23
عطلة في اربع محافظات لـ9 أيام
محليات
17.03%
12:55 | 2025-12-22
عطلة في اربع محافظات لـ9 أيام
12:55 | 2025-12-22
