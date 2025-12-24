عائلة الموسيقار محمد عبد الوهاب تفجع بالموت

وصرحت السيدة عفت ، ابنة الموسيقار، بأن جنازة شقيقها شُيّعت ودُفنت في مقابر العائلة.وأوضحت أنه لن يُقام عزاء رسمي بناءً على وصيته، وستستقبل الأسرة المعزين من المقربين في المنزل فقط.يذكر أن لموسيقار الأجيال محمد 5 أبناء: محمد، وعفت، وعصمت، وأشرف وأحمد.ويُعد الوهاب من أبرز أعلام الموسيقى العربية، لُقّب بـ "موسيقار الأجيال"، واشتهر بأناشيده الوطنية. وُلد في حارة برجوان بحي باب الشعرية بالقاهرة، وعمل كملحن ومؤلف موسيقي وممثل سينمائي.وبدأ مسيرته الفنية مطربًا بفرقة فوزي عام 1917. وفي عام 1920، درس العود في معهد الموسيقى العربية، وبدأ العمل في الإذاعة عام 1934 والسينما عام 1933.ولحّن محمد عبد الوهاب العديد من الأغاني لأمير الشعراء ، وغنى معظمها بصوته، كما لحّن "كليوباترا" و"الجندول" من شعر وغيرهما من الشعراء.وتعاون مع فنانين كثر في مصر والعالم العربي، منهم ، وأم كلثوم، وليلى مراد، وعبد ، ونجاة الصغيرة، وفايزة أحمد، ووردة ، وصباح، ورجاء عبده، وطلال مداح، وأسمهان. كما اكتشف الفنان في أواخر الثمانينيات.