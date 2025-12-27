رحيل أسطورة السينما.. زوجته تودعه بكلمات مؤثرة

وأعلنت زوجته الكاتبة الصحفية كريمة كمال الخبر بحزن عميق عبر حسابها على " "، قائلة: "رحل اليوم أغلى ما عندي.. زوجي وحبيبي السيد".وكشف نجله الموسيقار راجح أن الراحل عانى في أيامه الأخيرة من وعكة صحية شديدة مرتبطة بمشكلة في الكلى، كان يخضع بسببها لجلسات غسيل كلوي منتظمة، مع متابعة شخصية من وزير الثقافة الدكتور هنو لتسهيل علاجه.ويُعد داوود عبد السيد من أهم المخرجين الذين جمعوا بين الرؤية الفلسفية العميقة والواقعية الاجتماعية الحادة، حيث ركزت أفلامه على هموم الإنسان المصري البسيط، طبقات المجتمع المهمشة، السلطة، الفساد، والحلم المفقود، بأسلوب سينمائي متميز يمزج بين السخرية المريرة والشعرية الإنسانية.وخلال مسيرته التي امتدت لعقود قدم داوود عبد السيد للسينما المصرية والعربية العديد من الأعمال والروائع من بينها: الصعاليك (1985)، والبحث عن سيد مرزوق (1991) الذي حاز الفضي بمهرجان القاهرة، و الكيت كات (1991) مع ، الذي يُعد من كلاسيكيات السينما المصرية، وأرض الأحلام (1993)، وأرض الخوف (2000) ومواطن ومخبر وحرامي (2001).وبدأ داوود عبد السيد مسيرته كمساعد مخرج في أفلام كبرى مثل «الأرض» ليوسف ، ثم تحول إلى صناعة أفلام تسجيلية اجتماعية قبل أن يصبح مخرجًا روائيًا مؤثرًا، حيث شاركت أفلامه في مهرجانات عالمية عديدة، وحصل على تكريمات وجوائز تقديرية محلية ودولية.