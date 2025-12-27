مها الصغير طليقة السقا تواجه الحبس والغرامة.. كم المدة والمبلغ؟

وصدر حكم بالقاهرة ضد الإعلامية والمصممة طليقة الفنان ، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أجانب، من خلال نسبها لوحات فنية أصلية إليها خلال ظهور تلفزيوني دون إذن مسبق من أصحابها.وكانت القضية قد أثارت واسعا في الوسط الإعلامي والفني المصري، حيث بدأت الأزمة في 6 يونيو الماضي، عندما حلت مها الصغير ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية على قناة ON E المصرية، وأعلنت عن تدشين معرض فني تشكيلي يضم لوحات قالت إنها من إبداعها الشخصي.وعرضت خلال عدة لوحات من بينها عمل فني بعنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، وصفتها مها بأنها تعبر عن مشاعر "سيدات كثيرات يرغبن في الحرية لكنهن مكبلات".وبعد أيام من بث الحلقة نشرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش ، منشورا على إنستغرام أكدت فيه أن إحدى اللوحات المعروضة هي عملها الأصلي الذي رسمته عام 2019، وأن الصورة المستخدمة في البرنامج هي نفس الصورة الأصلية المنشورة على موقع ، دون أي تعديل أو إذن منها.ووصفت الواقعة بـ"السرقة الفنية الواضحة"، مشيرة إلى أن العرض التلفزيوني في برنامج يصل إلى ملايين المشاهدين في مصر يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها.وتلقى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من الفنانة وجهات فنية أوروبية، فقرر في يوليو 2025 منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، وإحالة الواقعة إلى للتحقيق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تقارير من الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أكدت أن اللوحات تخص فنانين على قيد الحياة دون إذن منهم.ويعاقب حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من ينشر أو يعرض مصنفا فنيا دون إذن كتابي من صاحبه، أو ينسب عملا إلى نفسه (المادة 143 و181).