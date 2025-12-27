Alsumaria Tv
LIVE
مها الصغير طليقة السقا تواجه الحبس والغرامة.. كم المدة والمبلغ؟

فن وثقافة

2025-12-27 | 12:24
مها الصغير طليقة السقا تواجه الحبس والغرامة.. كم المدة والمبلغ؟
قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة بمعاقبة الإعلامية مها الصغير في القضية المتهمة فيها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أوروبيين بالحبس لمدة شهر وتغريمها 10 آلاف جنيه.

وصدر حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد الإعلامية والمصممة مها الصغير طليقة الفنان أحمد السقا، بعد اتهامها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية لفنانين أجانب، من خلال نسبها لوحات فنية أصلية إليها خلال ظهور تلفزيوني دون إذن مسبق من أصحابها.
وكانت القضية قد أثارت جدلا واسعا في الوسط الإعلامي والفني المصري، حيث بدأت الأزمة في 6 يونيو الماضي، عندما حلت مها الصغير ضيفة على برنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON E المصرية، وأعلنت عن تدشين معرض فني تشكيلي يضم لوحات قالت إنها من إبداعها الشخصي.
وعرضت خلال الحلقة عدة لوحات من بينها عمل فني بعنوان "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، وصفتها مها بأنها تعبر عن مشاعر "سيدات كثيرات يرغبن في الحرية لكنهن مكبلات".
وبعد أيام من بث الحلقة نشرت الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسون، منشورا على إنستغرام أكدت فيه أن إحدى اللوحات المعروضة هي عملها الأصلي الذي رسمته عام 2019، وأن الصورة المستخدمة في البرنامج هي نفس الصورة الأصلية المنشورة على موقع بينترست، دون أي تعديل أو إذن منها.
ووصفت الواقعة بـ"السرقة الفنية الواضحة"، مشيرة إلى أن العرض التلفزيوني في برنامج يصل إلى ملايين المشاهدين في مصر يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقها.
وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكاوى رسمية من الفنانة وجهات فنية أوروبية، فقرر في يوليو 2025 منع مها الصغير من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة الاقتصادية، بعد تقارير من الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية أكدت أن اللوحات تخص فنانين على قيد الحياة دون إذن منهم.
ويعاقب قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من ينشر أو يعرض مصنفا فنيا دون إذن كتابي من صاحبه، أو ينسب عملا إلى نفسه (المادة 143 و181).

