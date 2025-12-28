وفاة فنان مصري

وسرعان ما انتشرت رسائل النعي والمواساة من أصدقائه في الوسط الفني، الذين عبّروا عن صدمتهم وحزنهم عبر منصاتهم، منوهين بعلاقته الإنسانية القوية وشخصيته البسيطة.وفي تصريحات سابقة تحدّث مطرب المهرجانات فانكى — الشريك الفني لدقدق في أغنية "إخواتي" — عن علاقتهما التي تضرب في جذور الطفولة، قائلاً: "علاقتنا صداقة منذ الصغر، وكل واحد فينا ليه سرير في شقة التاني. وأعطيته كيس دم وهو صغير... فأصبح دمنا واحد".وكشف فانكى أن كليهما خاض أكثر من 40 مهنة خلال مسيرتهما قبل ، من بينها "نقاش، نجار، حداد، عامل في مصانع بلاستيك وملابس"، كما امتلكا معًا "فرشة" لبيع الملابس في الشارع، وعملا في المعمار والخرسانة.وأوضح أن نجاح "إخواتي" يعود إلى أن الجمهور لا يريد كلامًا موضوعيًّا، بل يبحث عن "حركة وموسيقى وروح"، وهو ما اجتمعت عليه الأغنية، لتصبح ظاهرة شعبية.ورداً على الانتقادات التي تطال هذا النوع من الفن، قال فانكى: "ليس من حق الأستاذ أن يحكم علينا، فهو لا يدرك طبيعة فنّ المهرجانات، ومحطوط في حتة مش بتاعته".وأكد أن فن المهرجانات لا يقاس بالأنظمة التقليدية للصوت أو اللحن، بل برسالته وقربه من الشارع: "طريقة غنائنا مختلفة... وهي ما يريده الناس، وليس ما تفرضه الأطر الفنية التقليدية."