نقابة الفنانين تنعى رحيل الفنان شاكر علوان

وذكرت النقابة في بيان تلقته : "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين/ فرع ، رحيل الفنان . نسأل المولى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه ".ويُعد الراحل شاكر من الفنانين التشكيليين الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الفني العراقي؛ إذ عاصر تحولات الفن التشكيلي في البلاد، وكان له حضور متميز في الأوساط الثقافية، لا سيما في التي انطلق منها ليغني الحركة الفنية بمساهماته الإبداعية.