إيداع فنانة مشهورة مركز تأهيل العلاج من الإدمان

وأعلنت القبض على الفنانة الكويتية شجون ، إذ عثر بحوزتها على كمية من مادة الماريخوانا المخدرة ومادة الكوكايين بقصد التعاطي.واتّخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة.‎يذكر أن شجون الهاجري عاشت في دار رعاية أيتام ثم تبنتها عائلة كويتية لكنها عادت إلى الدار في عمر 13 عاما حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة وتحديدا السادسة من عمرها.حياة الفنانة شجون الهاجري ومسيرتها الفنية- عاشت في دار رعاية أيتام ثم تبنتها عائلة كويتية لكنها عادت إلى الدار في عمر 13 عاما.- بدأت مسيرتها الفنية في سن السادسة من عمرها.- بدأت مشاركاتها في برامج ومسابقات شهر رمضان مثل "الصواية أم عوينة".- شاركت في عدد من الأعمال في نهاية التسعينيات مثل "خطوات على الجليد".- حققت شهرة واسعة عام 2002 من خلال مسلسل "ثمن عمري".- قدمت عددا من البرامج التلفزيونية أبرزها البرنامج التوعوي "سلامتك".- قدمت برنامج المسابقات الترفيهي "شوجي" والذي أسهم بشكل كبير في زيادة شعبيتها.- نالت العديد من التكريمات مثل أفضل فنانة واعدة وجائزة الإبداع الذهبي وأفضل ممثلة خليجية.