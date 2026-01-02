رامز جلال في العمرة ويكشف مفاجأة برنامجه الجديد

وعلق على الصورة قائلاً: "اللهم إنا نسألك خير هذه السنة يمنها ويسرها وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وهداها، ونعوذ بك يا الله من شرورها وعسرها وخوفها وهلاكها".يُذكر أن رامز جلال وفريق العمل يفرضون حالة من السرية التامة على فكرة البرنامج، حيث لم يتم الكشف حتى الآن عن اسم البرنامج الجديد أو طبيعة المقلب الرئيسي، وهو الأسلوب الذي يتبعه رامز جلال كل عام للحفاظ على عنصر المفاجأة ورفع سقف التوقعات، لكن أكد قريبون من رامز أن الفكرة الجديدة ستشهد تطويرًا ملحوظًا، بما يتماشى مع محاولات التجديد المستمرة التي يحرص عليها البرنامج من موسم لآخر.ورغم كثرة الأسماء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، يؤكد متابعون أن القائمة النهائية للضيوف لم تُحسم بعد، وأنها قد تشهد تغييرات كبيرة وفقًا لظروف التصوير، والارتباطات الفنية والرياضية للنجوم، الى جانب الترتيبات الإنتاجية التي لم تكتمل بعد.