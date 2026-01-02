نقابة الفنانين العراقيين تنعى المخرج طالب خيون

وذكرت النقابة في بيان تابعته ، انه "ننعى الفنان طالب خيون والذي وافته هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه ".وولد الفنان والمخرج المسرحي طالب خيون في عام 1951، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في المسرح.