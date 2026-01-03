اول تعليق من وائل جسار على حادثة حفله ببغداد

وقال جسار في تصريحات نقلتها وسائل اعلام لبنانية، ان المشكلات التي شهدتها الأمسية سببها الإخلال بكافة الالتزامات والشروط التي جرى الاتفاق عليها مع المُنظمين"، مبينا انه "ارسل المتطلبات لمُنظمي الحفل قبلها بأيام بشأن الصوت والإضاءة وكافة التفاصيل، إلا أن المايسترو والفريق الموسيقي تفاجأوا بأنه لم يتم الالتزام بكافة المتطلبات خلال البروفات".واعتبر ان "إنهاء الحفل باكراً لم يكن رد فعل عابر، بل بمثابة قرار فني واعٍ؛ لأن من حق الجمهور الاستماع إلى صوته الذي يحبونه وتعودوا عليه دون أي مشكلات حتى لا يخدع الناس، ويكونوا سعداء، لكن ما حدث أثر على أدائه"، مشيرا الى انه "كان لديَ استياءً كبيراً، من بداية الحفل حتى حين قررت النزول، الهندسة الصوتية كانت سيئة جداً بدرجة كبيرة، وهي سابقة في مسيرتي الفنية أن يحدث ذلك".وانتشر مقطع فيديو في اليومين الماضيين، يظهر وهو ينهر منظم الحفل الذي أقيم في مجمع ويتحدث غاضبا عن سوء الصوت، مما دفعه إلى مغادرة الحفل بعد تقديم سبع أغاني فقط، بالرغم من مطالبة الجمهور جسار الاستمرار بالغناء، الا ان جسار بدا غاضباً ومتفاجئاً من الخلل التقني، حيث قال: "عيب تكون منظم وما تجيب معداتك كاملة، الجمهور جاء ليستمع لا ليكتفي بالرقص فقط، نحن على مسرح واسع وكبير، ومع ذلك وُضع لي نصف مونتيور (سماعات صوت) فقط، هذا وضع غير طبيعي ولا يليق بمسرح محترم".