فنانة عراقية تعلن اعتزالها الفن

وجاء الإعلان عبر تدوينة على حسابها الرسمي في "إنستغرام" حيث أكدت توقفها عن الاستمرار في الوسط الفني بقولها: "اليوم انتهى مشواري الصغير بالوسط الفني"، وهو ما فتح باب التساؤلات لدى متابعيها.ورغم وضوح القرار، لم تكشف عن الأسباب المباشرة وراءه، لكن كلماتها أشارت إلى غموض عبرت عنه بقولها إن قدرها قد يكون بعيدا عن حلمها بالفن، ما دفع البعض إلى التكهن بوجود ضغوط شخصية أو مهنية خلف هذا الاعتزال المبكر.وفي السياق ذاته، وجهت رسالة وداع مؤثرة لزملائها في الوسط الفني، مؤكدة أنها لم تدخل في أي خلافات خلال مسيرتها، وقالت: "كما دخلت الوسط الفني بكل حب، أخرج منه بالطريقة ذاتها"، متمنية النجاح والتوفيق لجميع من عملت معهم.يذكر أن مينا بدأت مشوارها الفني عام 2018 عبر المشاركة في الموسم الرابع من البرنامج الهزلي "ولاية بطيخ"، ثم واصلت حضورها في عدد من الأعمال الدرامية العراقية، منها: "غايب في بلاد العجايب"، "بنج عام"، "العدلين"، "بنات صالح"، "محتوى خابط"، "مستر "، و"عسل مسموم".