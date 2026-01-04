العراقية "اهمس في أذني السليمة" تعود بعد 40 عاما

وستُعرض المسرحية في مدينة جنوبي العاصمة ، في مقر ، لإحياء هذا العمل المسرحي المقتبس من نص للكاتب الأمريكي وليم هانلي بالعنوان نفسه.ويُعد هذا النص من أوائل أعمال الكاتب الأمريكي الذي وُلد في مطلع ثلاثينيات الماضي، واشتُهر بأعماله المسرحية والسينمائية.وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين أن مدة عرض العمل المسرحي ستكون ثلاثة أيام خلال الأسبوع الجاري، تبدأ من يوم الأربعاء المقبل، وستكون مدة المسرحية ساعة كاملة.وتتناول المسرحية، التي ترجم نصها القاص لطيف ، قضايا إنسانية، وتتركز حول رجلين مسنين أحدهما يُدعى "ماكس" والآخر " ".والمسرحية من إعداد وإخراج حبيب، وبطولته إلى جانب الفنان ، وبمشاركة عدد من الفنانين، وهم: " التويجري وظفار فلاح وعلي ومحمد ".وعُرضت المسرحية للمرة الأولى عام 1986، في مهرجان المسرح للمسرحيات التجريبية في دائرة السينما والمسرح، وحازت حينها على الإخراج الثانية وجائزة أفضل ممثل.وأصدر مخرج المسرحية بياناً بشأن إعادة عرضها، وقال فيه: "اليوم وبعد مرور أربعين عاماً، سيتحقق الحلم بإخراجي هذا النص وبمعالجة إخراجية ثانية مختلفة جداً عن المعالجة الإخراجية الأولى".وأضاف في منشور عبر صفحته على " "، "بأن هذا النص هو أحد النصوص العالمية الجديرة والملائمة لإخراجها في كل زمان ومكان، شأنه شأن نصوص شكسبير وبريخت وتشيخوف وابسن وسواهم".