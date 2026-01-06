محمد رمضان يوقف حفله لتبديل حذائه على المسرح: "الاستايليست اداني جزمة أخته"

وطلب رمضان، تغيير حذائه على المسرح، قائلا: "حد يجبلي الجزمة النايكي.. في غلطة حصلت والاستايلست تقريبا غلط وإداني جزمة أخته، الجزمة ليها كعب غريب أوي".وعلى الفور صعدت إحدى المساعدات إلى الخشبة وقامت بتبديل حذائه وربط رباطه ليقوم بتقبيل رأسها وسط تفاعل الجمهور.وفي سياق متصل، عبر في تصريحات تلفزيونية سابقة عن حلمه بأن يذكر كأول فنان مصري يخلق مساحة ثقافية مشتركة بين والعالم، معربا عن رغبته في الوصول للجمهور العالمي دون مغادرة بلده.كما أكد على تأثره الكبير بالفنان الراحل ، واصفا إياه بالأب الروحي ومصدر الإلهام الأساسي في مسيرته، لا سيما وأن الشريف كان أول من تنبأ بنجوميته وشجعه على التوجه نحو العالمية.ثم ختم حديثه بالتأكيد على سعيه لتحقيق معادلة النجاح عالميا مع البقاء في مصر، لإثبات حضور الفن المصري وقدرته على الوصول للعالم.يذكر أن هذا الحفل الغنائي الضخم في يمثل عودة رمضان لإحياء الحفلات في القاهرة بعد غياب ست سنوات، وقد شهد الحفل عرض الأصلي. وخلال الحفل أيضا، عبر رمضان عن سعادته بتخطي أغنيته "Players" خمسة ملايين مشاهدة، معتبرا إياها الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا 2026.