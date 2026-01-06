الحبس لمطرب بسبب أغنية

ويأتي ذلك كخطوة جديدة ضمن حملة السلطات المصرية لضبط المحتوى الرقمي المثير للجدل.وبدأت الأزمة بعد انتشار مقطع فيديو لأغنية بعنوان "أنا مش ديلر يا حكومة"، لمطرب يدعى إسلام كابونجا ، والتي تضمنت كلمات اعتبرتها ترويجاً لثقافة الخارجين عن القانون، وتطاولاً غير مقبول، بالإضافة إلى استخدام إيحاءات تشجع على وخرق القيم المجتمعية.وكشفت التحريات الأمنية أن المقاطع المنتشرة تخالف القوانين المنظمة للنشر، وتندرج تحت بند "نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام "، فضلاً عن المحتوى الذي صُنف كتحريض مباشر على ممارسات "البلطجة".وجاءت التهمة التحريض على العنف والبلطجة عبر المحتوى الغنائي، ليتم الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات.يذكر أن في تتخذ إجراءات صارمة بمنع هؤلاء المطربين من إقامة الحفلات في حال عدم حصولهم على تصاريح رسمية.وتأتي هذه الواقعة في ظل رقابة مشددة تفرضها المصرية بالتنسيق مع الجهات القضائية على "مطربي المهرجانات" و"صناع المحتوى" على منصات مثل (تيك توك) و(يوتيوب)، بهدف ما تصفه السلطات بـ "حماية الذوق العام" والحفاظ على الأمن المجتمعي من الظواهر الدخيلة.ومن المتوقع أن يتم عرض المطرب على المحكمة المختصة خلال الأيام القادمة للنظر في تجديد حبسه أو إحالته للمحاكمة العاجلة.