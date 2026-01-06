لحظات مرعبة عاشها المطرب المصري طارق الشيخ على متن طائرة.. ماذا حدث؟

فوجئ جمهور المطرب المصري بمقطع فيديو على موقع " "، يظهر المطرب من خلاله وهو يرتدي قناع الأكسجين المخصص لحالات الطوارئ في الطائرة.وجه الشيخ في تعليقه على الفيديو نداء إلى جمهوره ومحبيه بالدعاء له، كي يتجاوز المحنة التي يمر بها في طريق عودته إلى .كتب الشيخ: "عطل مفاجئ في الطيارة، وأنا راجع من دبي، محتاج دعواتكم جدا"، ليشعر الجميع بالقلق والخوف على المطرب الذي ظهر في الفيديو مرتديا القناع دون أن يتحدث، وبدت على وجهه علامات الخوف والترقب.وكشفت وسائل إعلام محلية عن عودة الطائرة التي كان يستقلها الشيخ إلى دبي مرة أخرى، بعد إعلان قائد الطائرة عن وجود عطل تقني.استقل المطرب رحلة أخرى عائدا إلى مصر، بعد حالة الرعب التي عاشها خلال رحلته الأولى التي لم تكتمل، ووصل إلى مصر بسلام.تواجد الشيخ خلال الأيام الماضية من أجل المشاركة في عدد من الحفلات الفنية بمناسبة حلول العام الجديد.