لقاء الخميسي ترد على جدل طلاق زوجها من إيمان الزيدي بطريقة غريبة

وبدلًا من الخوض في تفاصيل الخلاف أو الإدلاء بأي تصريحات رسمية، نشرت الخميسي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام صورة لثلاثة كتب باللغة ، جميعها تدور في فلك التنمية الذاتية وفهم النفس وإدارة المشاعر.وجاء اختيار العناوين لافتًا، من بينها كتاب "أشياء لم يعلمك إياها أحد عن الحب" للكاتب فيكس كينغ، و "قوة التفكير الإيجابي" لنورمان فينسنت بيل، إلى جانب كتاب دعهم وشأنهم أو دعهم يرحلون للكاتبة ميل روبنز.رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروا أن هذه الرسالة البصرية تحمل دلالة واضحة على تمسك لقاء الخميسي بالاستقرار النفسي، واعتمادها نهج التفكير الإيجابي والابتعاد عن الانجرار وراء الشائعات والجدل المتصاعد. ورأى متابعون أن ما نشرته الفنانة يعكس وعيًا ورغبة في التركيز على الذات بدل الدخول في سجالات علنية.في المقابل، لا تزال مواقع التواصل الاجتماعي تشهد حالة من الجدل والتكهنات حول حقيقة طلاق المنصف من الإعلامية ، لا سيما في ظل غياب أي توضيح رسمي يؤكد أو ينفي تفاصيل الزواج الذي قيل إنه تم بعيدًا عن الأضواء.ويُذكر أن لقاء الخميسي تزوجت من محمد عبد المنصف عام 2003، وأنجبا نجليهما وآسر. وعلى مدار سنوات طويلة، بدت علاقتهما أمام الجمهور مستقرة وعاطفية، حيث اعتاد عبد المنصف مرافقة زوجته في المناسبات الفنية، وظهرا سويًا في عدة فعاليات بصورة عكست علاقة لم تشهد خلافات معلنة.