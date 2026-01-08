عودة مرتقبة لشيرين عبد الوهاب.. بشرى تفرح جمهورها بعد غياب

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، كشف الموزع الموسيقي توما أن العمل على ألبوم متوقف حالياً، على أن تُستأنف الجلسات الفنية عقب انتهاء موسم عيد تمهيداً لاستكمال التحضيرات النهائية للعمل.وكانت شيرين قد بدأت بالفعل التحضير لألبوم غنائي جديد يُنتظر طرحه في الموسم الشتوي، بالتعاون مع عدد من الأسماء البارزة، من بينهم الشاعر ، والملحن ، والموزع توما، والملحنين مدين وأحمد إبراهيم، في عودة يُتوقع أن تحمل ملامح فنية مختلفة.