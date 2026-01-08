ساعتان ونصف استمر.. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تستجوب فضل شاكر

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
06:30 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الريال يتجاوز أتلتيكو ويضرب موعدا مع برشلونة بنهائي السوبر
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552514-639034896810007277.jpg
ساعتان ونصف استمر.. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تستجوب فضل شاكر
فن وثقافة
2026-01-08 | 12:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
135 شوهد
عقدت
المحكمة العسكرية الدائمة
في
لبنان
، الخميس، جلسة محاكمة الفنان
فضل شاكر
في 4 ملفات أمنية، حيث سبق وأن صدرت بحقه أحكام غيابية تراوحت بين
الأشغال الشاقة
و15 سنة.
وحضر الجلسة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر ووكيلة شكر المحامية أماتا
مبارك
.
وأفادت
الوكالة الوطنية للإعلام
بأن الجلسة تحولت إلى سرية بناء على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، ولا حتى للمحامين غير الموكلين بالقضية.
واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة تم خلالها استجواب شاكر في الملفات الأربعة.
وأرجئت المحاكمة إلى 12 فبراير المقبل للاستماع إلى الشهود، ومن بينهم الشيخ
أحمد الأسير
.
وكانت
محكمة الجنايات
في العاصمة
اللبنانية
بيروت
قد أرجأت محاكمة الفنان
فضل شاكر
والشيخ أحمد الأسير و4 آخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال
حمود
عام 2013.
وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن إرجاء المحاكمة جاء لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم بموعد الجلسة.
وكانت
المحكمة العسكرية
في
لبنان
حددت يوم 25
نوفمبر
، موعدا للبدء بمحاكمة شاكر في 4 دعاوى مقامة ضده تتعلق "بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله (مجموعة أحمد الأسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".
وسلم الفنان اللبناني نفسه إلى الجيش في الخامس من أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم
عين الحلوة
في
جنوب لبنان
، على خلفية
أحداث عبرا
التي وقعت عام 2013 والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.
وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقرا لهم.
وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي مختبئا هناك لسنوات.
جدير بالذكر أنه وفي العام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاما مع
الأشغال الشاقة
وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها".
أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.
وقد أكد شاكر عبر محاميه مرارا براءته من التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.
وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخرا إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجا كبيرا، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع
يوتيوب
منذ طرحها في يوليو الماضي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
المحكمة العسكرية تحدد موعد بدء محاكمة فضل شاكر
02:07 | 2025-11-21
تفاصيل جديدة بشان قضية فضل شاكر.. الإحالة للمحكمة العسكرية
12:09 | 2025-10-15
أسباب جديدة وراء تأجيل محاكمة الفنان فضل شاكر
11:50 | 2025-12-16
تأجيل محاكمة فضل شاكر مرة أخرى
05:58 | 2025-11-25
فضل شاكر
الاستجواب
لبنان
المحكمة العسكرية الدائمة
الوكالة الوطنية للإعلام
المحكمة العسكرية
الوكالة الوطنية
الأشغال الشاقة
الجيش اللبناني
محكمة الجنايات
أحمد الأسير
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
31.05%
08:29 | 2026-01-07
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
08:29 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
اقتصاد
24.73%
02:41 | 2026-01-07
اخر تحديثات الأسعار.. الدولار ينخفض تدريجيا بعد القفزة
02:41 | 2026-01-07
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
محليات
23.2%
05:53 | 2026-01-08
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
05:53 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
21.02%
02:37 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:37 | 2026-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
اخترنا لك
بالدموع.. أب يبحث عن طفليه في مشروع ماء
10:18 | 2026-01-08
من جديد.. فيروز تفجع بوفاة نجلها الثاني هلي الرحباني
10:07 | 2026-01-08
لماذا يوقظنا ولا يؤثر على صاحبه.. لغز الشخير الليلي
08:56 | 2026-01-08
ليوم عمل أكثر حيوية وتوازن.. اتبع هذه الخطوات
08:26 | 2026-01-08
سوريا.. اشتباكات عنيفة ونزوح واسع بحلب (شاهد)
07:26 | 2026-01-08
عودة مرتقبة لشيرين عبد الوهاب.. بشرى تفرح جمهورها بعد غياب
02:46 | 2026-01-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.