ساعتان ونصف استمر.. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تستجوب فضل شاكر

وحضر الجلسة مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة القاضي نضال الشاعر ووكيلة شكر المحامية أماتا .وأفادت بأن الجلسة تحولت إلى سرية بناء على طلب شاكر ووكيلته، ولم يسمح للإعلاميين بحضورها، ولا حتى للمحامين غير الموكلين بالقضية.واستغرقت الجلسة ساعتين ونصف الساعة تم خلالها استجواب شاكر في الملفات الأربعة.وأرجئت المحاكمة إلى 12 فبراير المقبل للاستماع إلى الشهود، ومن بينهم الشيخ .وكانت في العاصمة قد أرجأت محاكمة الفنان والشيخ أحمد الأسير و4 آخرين، في قضية محاولة قتل مسؤول "سرايا المقاومة" في صيدا هلال عام 2013.وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن إرجاء المحاكمة جاء لعدم اكتمال الخصومة وعدم تبليغ مدعى عليهم بموعد الجلسة.وكانت في حددت يوم 25 ، موعدا للبدء بمحاكمة شاكر في 4 دعاوى مقامة ضده تتعلق "بالانتماء إلى تنظيم مسلح وتمويله (مجموعة أحمد الأسير) وحيازة أسلحة غير مرخصة والنيل من سلطة الدولة وهيبتها".وسلم الفنان اللبناني نفسه إلى الجيش في الخامس من أكتوبر 2025 عند مدخل مخيم في ، على خلفية التي وقعت عام 2013 والتي شهدت اشتباكات عنيفة بين أنصار الأسير والجيش اللبناني في بلدة عبرا قرب صيدا، إثر هجوم على حاجز عسكري.وأدت المعارك حينها إلى مقتل 18 عسكريا و11 مسلحا، وانتهت بسيطرة الجيش على المجمع الذي كان يتخذه الأسير ومناصروه، ومن بينهم شاكر، مقرا لهم.وبعد تلك الأحداث، توارى فضل شاكر عن الأنظار ولجأ إلى مخيم عين الحلوة، حيث بقي مختبئا هناك لسنوات.جدير بالذكر أنه وفي العام 2020، أصدر القضاء العسكري حكمين غيابيين بحقه، قضى الأول بسجنه 15 عاما مع وتجريده من حقوقه المدنية، بعد إدانته بـ"التدخل في أعمال إرهابية عبر تقديم خدمات لوجستية لمنفذيها".أما الحكم الثاني، فقضى بسجنه سبع سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية، بتهمة تمويل جماعة الأسير وتأمين ثمن أسلحة وذخائر لها.وقد أكد شاكر عبر محاميه مرارا براءته من التهم الموجهة إليه، مشددا على أنه لم يشارك في إطلاق النار على الجيش خلال أحداث عبرا.وخلال الأعوام الأخيرة، اقتصر ظهور فضل شاكر على مقابلات إعلامية محدودة وبعض الإصدارات الغنائية القليلة، قبل أن يعود مؤخرا إلى الساحة الفنية بمجموعة من الأغاني الجديدة التي لاقت رواجا كبيرا، من أبرزها أغنية "كيفك ع فراقي" التي قدمها مع نجله محمد، وحصدت أكثر من 113 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع منذ طرحها في يوليو الماضي.