نجله يتحدث: عادل امام يطلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري

وتحدث رامي عن تأثير هذه الشائعات في أسرته وتضررها النفسي منها، وكيف أنها أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية.وأكد رامي أن "الشائعات التي تلاحق والده منذ سنوات طويلة، كانت تؤثر سلبًا في حياته وحياة شقيقيه محمد وسارة"، لافتا الى أن "هذه الشائعات تتنوع بين السخيفة والكوميدية، وكان له ولأسرته نصيب من الألم والضيق من جراء تكرارها".وأشار إمام إلى أن "هذه الشائعات كان من الممكن أن تدفعه وشقيقه إلى حد البكاء، خاصة في مراحل مبكرة من حياتهم"، على حد قوله.وبين رامي أن "والده الفنان كان يتعامل مع هذه الشائعات بشكل مختلف، إذ كان يرفض التأثر بها"، لافتا الى ان "والده كان دائمًا يدعو الأسرة لتجاهلها وعدم إعطائها أي اهتمام".وبين ان "والده كان يتعامل معها وكأنها لم تمر عليه أصلًا"، موضحا ان "أبرز شائعة انتشرت حول والده، هي تلك التي زعمت أن عادل إمام طلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري مقابل سداد ديون ".وأكد رامي أن "والده لم يتأثر بهذه الشائعة، وأنه لم يلتفت إليها أبدًا"، مشيرًا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عاملًا رئيسيًا في انتشار وتداول الشائعات"، على حد تعبيره.كما استعرض بعض المواقف التي ارتبطت بالشائعات حول والده، وبينها تلك التي انتشرت عندما اشترى عادل إمام شقة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.وذكر أن "البعض ردد إشاعة تقول إن الزعيم يملك السكنية كلها، ثم تطور الأمر إلى شائعة أخرى تقول إنه يملك ميدانًا قريبًا من المنزل، مما يعكس مدى الخيال الذي كان يحوم حول حياة والده الشخصية".ويظل الفنان عادل إمام، الذي يلقبه جمهوره بـ "الزعيم"، أحد أبرز الشخصيات الفنية في مصر والعالم العربي، إذ تستمر أعماله الفنية بالتأثير في الأجيال المختلفة.وعلى الرغم من غيابه عن الساحة الفنية مُنذ سنوات، لكنه حاضر طوال الوقت في أحاديث أبنائه، وأصدقائه، وزملائه في الوسط الفني المصري والعربي، ما يجعله غائبًا حاضرًا في الذاكرة طوال الوقت.