نجله يتحدث: عادل امام يطلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الهوا الك
من
09:30 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-552545-639035405253490043.webp
نجله يتحدث: عادل امام يطلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري
فن وثقافة
2026-01-09 | 02:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
583 شوهد
السومرية نيوز
– فني
أثار المخرج المصري
رامي إمام
تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد حديثه الإنساني عن والده الفنان الكبير
عادل إمام
، والشائعات التي تطارده مُنذ سنوات طويلة حتى الآن والتي اغربها ان "
عادل امام
طلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري".
وتحدث رامي عن تأثير هذه الشائعات في أسرته وتضررها النفسي منها، وكيف أنها أصبحت جزءًا من حياتهم اليومية.
وأكد رامي أن "الشائعات التي تلاحق والده منذ سنوات طويلة، كانت تؤثر سلبًا في حياته وحياة شقيقيه محمد وسارة"، لافتا الى أن "هذه الشائعات تتنوع بين السخيفة والكوميدية، وكان له ولأسرته نصيب من الألم والضيق من جراء تكرارها".
وأشار إمام إلى أن "هذه الشائعات كان من الممكن أن تدفعه وشقيقه إلى حد البكاء، خاصة في مراحل مبكرة من حياتهم"، على حد قوله.
وبين رامي أن "والده الفنان
عادل إمام
كان يتعامل مع هذه الشائعات بشكل مختلف، إذ كان يرفض التأثر بها"، لافتا الى ان "والده كان دائمًا يدعو الأسرة لتجاهلها وعدم إعطائها أي اهتمام".
وبين ان "والده كان يتعامل معها وكأنها لم تمر عليه أصلًا"، موضحا ان "أبرز شائعة انتشرت حول والده، هي تلك التي زعمت أن عادل إمام طلب أن يتم وضع صورته على الجنيه المصري مقابل سداد ديون
مصر
".
وأكد رامي أن "والده لم يتأثر بهذه الشائعة، وأنه لم يلتفت إليها أبدًا"، مشيرًا إلى أن "مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت عاملًا رئيسيًا في انتشار وتداول الشائعات"، على حد تعبيره.
كما استعرض
رامي إمام
بعض المواقف التي ارتبطت بالشائعات حول والده، وبينها تلك التي انتشرت عندما اشترى عادل إمام شقة سكنية في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.
وذكر أن "البعض ردد إشاعة تقول إن الزعيم يملك
العمارة
السكنية كلها، ثم تطور الأمر إلى شائعة أخرى تقول إنه يملك ميدانًا قريبًا من المنزل، مما يعكس مدى الخيال الذي كان يحوم حول حياة والده الشخصية".
ويظل الفنان عادل إمام، الذي يلقبه جمهوره بـ "الزعيم"، أحد أبرز الشخصيات الفنية في مصر والعالم العربي، إذ تستمر أعماله الفنية بالتأثير في الأجيال المختلفة.
وعلى الرغم من غيابه عن الساحة الفنية مُنذ سنوات، لكنه حاضر طوال الوقت في أحاديث أبنائه، وأصدقائه، وزملائه في الوسط الفني المصري والعربي، ما يجعله غائبًا حاضرًا في الذاكرة طوال الوقت.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
شارك مع عادل امام وعبلة كامل.. وفاة فنان مصري
13:21 | 2025-10-15
الفنان عادل إمام بالزي الفرعوني.. صورة تثير ضجة على السوشيال ميديا
05:52 | 2025-11-01
من هي ايمان التي فجعت عائلة الزعيم عادل امام بوفاتها؟
09:33 | 2025-12-15
مي عز الدين تكشف دعم عادل إمام لمسيرتها الفنية
05:59 | 2025-10-25
عادل
امام
السومرية نيوز
سومرية نيوز
عادل امام
رامي إمام
عادل إمام
السومرية
العمارة
تجاهل
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
اقتصاد
33.22%
08:29 | 2026-01-07
الدولار يعاود الارتفاع مع إغلاق البورصة المحلية
08:29 | 2026-01-07
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
محليات
27.71%
05:53 | 2026-01-08
الجمارك تصدر توضيحا رسميا بشأن فرض الضرائب الجديدة
05:53 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
22.29%
02:37 | 2026-01-08
أسعار الدولار تواصل الارتفاع في الأسواق العراقية اليوم
02:37 | 2026-01-08
التربية تصدر قرارات جديدة بشأن إجراء امتحانات نصف السنة
محليات
16.78%
05:22 | 2026-01-08
التربية تصدر قرارات جديدة بشأن إجراء امتحانات نصف السنة
05:22 | 2026-01-08
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
الأكثر مشاهدة
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
عشرين
رئاسة الوزراء بين نفوذٍ قديم وسلطةٍ قائمة - عشرين م٤ - الحلقة ٥٠ | الموسم 4
15:10 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
Celebrity
الفنان احمد الاسطى - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٨ | الموسم 4
14:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٠الى ١٦ كانون الثاني ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 8-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
Live Talk
لغة الاشارة كجسر انساني - Live Talk - الحلقة ١٩٩ | 2025
10:30 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٦ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-08
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
مايك السومرية
الممثلة نجلاء فهمي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٩ | season 1
15:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
من الأخير
الإطار عالق بين السليمانية وأربيل - من الأخير م٢ - حلقة ١١٢ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-07
اخترنا لك
طريقة جديدة لتخفيف آلام أسفل الظهر المزمنة
07:29 | 2026-01-09
ماذا قال فضل شاكر أمام المحكمة؟
05:34 | 2026-01-09
بعيدًا عن السياسة… أميركا تغيّر غذاء العالم وتعيد رسم هرم الغذاء!
03:36 | 2026-01-09
ساعتان ونصف استمر.. المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان تستجوب فضل شاكر
12:20 | 2026-01-08
بالدموع.. أب يبحث عن طفليه في مشروع ماء
10:18 | 2026-01-08
من جديد.. فيروز تفجع بوفاة نجلها الثاني هلي الرحباني
10:07 | 2026-01-08
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.