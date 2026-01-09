ماذا قال فضل شاكر أمام المحكمة؟

وبحسب مصادر تحدثت إلى وسائل إعلام محلية، فإنه "تم تحديد جلسة جديدة لمحاكمة شاكر اليوم الجمعة، مع ترجيحات بإخلاء سبيله على ذمة القضية".وقالت المصادر إن "نجم الغناء البارز أفاد في التحقيقات بأن تهديدات النظام السوري السابق وبشار الأسد، دفعته للجوء والاحتماء بالشيخ خلال الفترة التي سبقت الأحداث المعروفة في ".وأكدت أن "شاكر نفى تماماً مشاركته في أي معركة ضد "، مؤكداً أن "جميع المعطيات والشهود أكدوا صحة أقواله، وهو ما يعزز موقفه القانوني في القضية".وأضافت أن " عن شاكر، بقيادة المحامية أماتا ، قدم طلباً لإخلاء سبيله على ذمة التحقيق، خاصة بعد إسقاط تهمة عنه".وأشارت إلى أن "التحقيقات ركزت على مراجعة جميع الأدلة والمقاطع المتداولة على مواقع التواصل، للتأكد من عدم ارتباطها بأي اتهامات جديدة، بما يوضح السياق الحقيقي لتصرفات الفنان خلال السنوات الماضية".