ترامب يحسم جدل منح مادورو عفوا رئاسيا
المزيد
نقابة الفنانين تنعى الفنان محسن العلي
فن وثقافة
2026-01-09 | 15:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,696 شوهد
نعت
نقابة الفنانين العراقيين
، اليوم الجمعة، الفنان الكبير محسن العلي.
وقالت النقابة في بيان "ببالغ الحزن والاسى، تنعى
نقابة الفنانين العراقيين
رحيل الفنان الكبير محسن العلي، والذي وافته
المنية
هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى
عز وجل
أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".
الجدير بالذكر أن الفنان الراحل فنان عراقي قدير ممثلا ومخرجا مسرحيا ولد في العراق بمدينة الموصل عام 1953
العراق
بمدينة
الموصل
عام 1953
عمل في المسرح منذ 1967( مسرح الشباب ) – فرقة
مسرح الرواد
( الموصل ) وحصل على دبلوم فنون مسرحية عام 1975- 1976 ، وعمل في الفرق المسرحية العراقية ومن الفرق المسرحية التي عمل بها : (فرقة مسرح الشباب و
فرقة مسرح
الرواد وغيرها من الفرق).
أسس فرقة مسرح النجاح، وفرقة مسرح الربيع، وعمل في
الفرقة الوطنية
العراقية للتمثيل (مخرج)، ومن المناصب التي شغلها:
1. رئيس قسم الدراما في الاذاعة العراقية منذ عام 1979-1985
2. مدير انتاج الاذاعات العراقية عام 1988-1985
3. عضو
المجلس المركزي
لنقابة الفنانين 1986-1994
وغيرها من المناصب الأخرى.
قام بإخراج المسرحيات التالية ونقل قسم منها للتلفزيون مخرج نقل (مسرحية – جيفارا، فلسطينيات، السبعاوي، أم خليل) وغيرها من المسرحيات العديدة.
كما شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية والمحلية نذكر منها: (بغداد المسرحي العراق 1985،
السويس
السينمائي مصر 1987، القاهرة السينمائي مصر 1988).
كما حصل على العديد من الجوائز نذكر منها :
1.
الجائزة الكبرى
لمهرجان
قرطاج
المسرحي مسرحية "الجنة تفتح ابوابها متأخرة " افضل عرض مسرحي متكامل، وافضل مخرج مسرحي عام1985 مهرجان
المسرح العراقي
" I T I"، وافضل مخرج مسرحي عام 1996 مهرجان المسرح العراقي.
شارك ممثلا في عدد من الافلام السينمائية نذكر منها: (المنفذون، الحب كان السبب).
>>
تابع قناة السومرية على منصةX
منصةX
محسن
العلي
نقابة الفنانين العراقيين
المجلس المركزي
الجائزة الكبرى
المسرح العراقي
الفرقة الوطنية
مسرح العراق
مسرح الرواد
فرقة مسرح
