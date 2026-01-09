نقابة الفنانين تنعى الفنان محسن العلي

وقالت النقابة في بيان "ببالغ الحزن والاسى، تنعى رحيل الفنان الكبير محسن العلي، والذي وافته هذا اليوم أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان".الجدير بالذكر أن الفنان الراحل فنان عراقي قدير ممثلا ومخرجا مسرحيا ولد في بمدينة عام 1953عمل في المسرح منذ 1967( مسرح الشباب ) – فرقة ( الموصل ) وحصل على دبلوم فنون مسرحية عام 1975- 1976 ، وعمل في الفرق المسرحية العراقية ومن الفرق المسرحية التي عمل بها : (فرقة مسرح الشباب و الرواد وغيرها من الفرق).أسس فرقة مسرح النجاح، وفرقة مسرح الربيع، وعمل في العراقية للتمثيل (مخرج)، ومن المناصب التي شغلها:1. رئيس قسم الدراما في الاذاعة العراقية منذ عام 1979-19852. مدير انتاج الاذاعات العراقية عام 1988-19853. عضو لنقابة الفنانين 1986-1994وغيرها من المناصب الأخرى.قام بإخراج المسرحيات التالية ونقل قسم منها للتلفزيون مخرج نقل (مسرحية – جيفارا، فلسطينيات، السبعاوي، أم خليل) وغيرها من المسرحيات العديدة.كما شارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية والمحلية نذكر منها: (بغداد المسرحي العراق 1985، السينمائي مصر 1987، القاهرة السينمائي مصر 1988).كما حصل على العديد من الجوائز نذكر منها :1. لمهرجان المسرحي مسرحية "الجنة تفتح ابوابها متأخرة " افضل عرض مسرحي متكامل، وافضل مخرج مسرحي عام1985 مهرجان " I T I"، وافضل مخرج مسرحي عام 1996 مهرجان المسرح العراقي.شارك ممثلا في عدد من الافلام السينمائية نذكر منها: (المنفذون، الحب كان السبب).