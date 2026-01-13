ازمة في الوسط الإعلامي بسبب شيرين عبد الوهاب

وفي الوقت الذي تداول فيه الجمهور هذه الأنباء، لم يصدر أي بيان رسمي من أو أسرتها يؤكد أو ينفي ما تم تداوله، مما فتح الباب أمام شائعات مختلفة، منها عودتها إلى الفنان ، أو إعلان إفلاسها أو إصابتها بمرض خطير.وعلى خلفية هذه الأنباء، خرجت الإعلامية لتنفي الأخبار المتداولة بشكل كامل، مؤكدة أن شيرين لا تزال في منزلها ولم يزرها أحد.وكتبت أبو عمر عبر منصة "إكس": "للأسف شيرين في البيت، ولا راحت عند حد ولا حد راح لها، وطلعت كل الأخبار دي كدب.. لله الأمر من قبل ومن بعد".ورغم نفي أبو عمر، أكد الإعلامي صحة الأخبار جزئيًا، مشيرًا إلى أن شيرين فعلاً تم نقلها بسيارة إسعاف إلى أحد الأماكن، دون الكشف عن الموقع.وقال "المعلومة المؤكدة أن شيرين فعلًا جاتلها عربية إسعاف ونقلتها إلى أحد الأماكن".كما أشار أمين إلى تعاون نقابتي المهن التمثيلية والموسيقية، ممثلة بنقيب المهن التمثيلية والفنان ، لوضع خطة لدعم شيرين وتجاوز أزمتها الحالية.