مصدر أمني يكشف تفاصيل ما حدث شمالي بغداد
شيرين عبد الوهاب توضح بعد الضجة الأخيرة حول صحتها
2026-01-13 | 13:01
Alsumaria Tv
أصدرت الفنانة
شيرين عبد الوهاب
بيانا رسميا لتوضيح حقيقة حالتها الصحية بعد موجة واسعة من الشائعات والقلق انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات والأيام الماضية.
وأوضح الحساب الرسمي للفنانة
شيرين عبد الوهاب
أن "كل ما اشيع حول نقل
شيرين
الي المستشفى أو لمنزل فنانة
شهيرة
غير صحيح" موضحا أنها متواجدة في منزلها وتستقبل أصدقاءها في منزلها وحالتها الصحية مستقرة.
وأشار البيان إلى أن حالتها الصحية "ليست في أفضل حال" لكنها سيدة واعية وتعلم كيف تتدبر أمورها" مشيرا إلى أن أغلب الصحفيين لم يكلف نفسه معرفة الحقيقة وهي أن النجمة شيرين تحاول جاهدة أن تخرج من مرحلة
الاكتئاب
التي تعيشها منذ فترة لأسباب خاصة وفضلت الصمت وعزلت نفسها في منزلها لفترة طويلة.
وذكر البيان أن الطبيب الخاص بمتابعة حالتها أكد أن حالتها مستقرة نوعا ما وليست بحاجة الي نقلها للمستشفى وأنها فقط بحاجة للسلام النفسي وبحاجة للدعاء والدعم النفسي من كل المقربين منها، مناشدا جمهورها وكل المحبين تحري الدقة في نقل الاخبار كل ما يتعلق بالنجمة.
وجاء البيان كرد مباشر على تقارير تحدثت عن إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ونقلها بسيارة إسعاف إلى منزل صديقة مقربة هي مصممة الأزياء ياسمين رضا، شقيقة الفنانة زينة لاستكمال العلاج بعيدا عن العزلة التي فرضتها على نفسها مؤخرا، وسط تدهور مزعوم في حالتها الصحية والنفسية بعد عودتها من رحلة علاجية في
سويسرا
لم تُكلل بالنجاح الكامل.
وعانت الفنانة شيرين
عبد الوهاب
في السنوات الأخيرة من سلسلة من الأزمات الصحية والنفسية، أبرزها مشاكل في الحنجرة أدت إلى إجراء عمليات جراحية، بالإضافة إلى صراعات شخصية وعائلية أثرت على حالتها النفسية، مثل خلافاتها مع طليقها
حسام حبيب
، ومع شقيقها
محمد عبد الوهاب
حول إدارة أعمالها الفنية، وصولاً إلى بلاغات متبادلة ودعاوى قضائية.
وفي الأشهر الأخيرة، سافرت شيرين إلى سويسرا لتلقي علاج نفسي مكثف بتكلفة تجاوزت 500 ألف دولار، لكنها عادت إلى
مصر
دون النتائج المرجوة، مما أثار مخاوف الجمهور.
وانتشرت الضجة الأخيرة بعد أنباء عن إصابتها بالتهاب رئوي حاد، ونقلها بسيارة إسعاف إلى منزل صديقة لترعاها، ما دفع إعلاميين مثل
تامر أمين
والشاعر
تامر حسين
إلى المطالبة بدعم حكومي أو طبي مكثف لها.
محامي شيرين عبد الوهاب يوضح حقيقة إفلاسها
02:26 | 2025-12-13
حكم قضائي بحق شيرين عبد الوهاب حول قضية "السب والقذف"
09:13 | 2025-10-22
ازمة في الوسط الإعلامي بسبب شيرين عبد الوهاب
06:34 | 2026-01-13
شيرين
الصحة
شيرين عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
عبد الوهاب
حسام حبيب
تامر حسين
شيرين عبد
تامر أمين
محمد عبد
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
محليات
36.29%
13:15 | 2026-01-12
العثور على الطفل كرار الذي اختفى في بسماية منذ 24 ساعة
13:15 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
محليات
25.86%
14:48 | 2026-01-12
توضيح حكومي يخص احتساب الشهادات للموظفين
14:48 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
محليات
21.24%
10:10 | 2026-01-12
تحذيرات عاجلة من صباح الغد في العراق
10:10 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
أخبار الطقس
16.61%
01:17 | 2026-01-12
الامطار تأخذ العراق جولة لنهاية الأسبوع.. وتوقعات ببرد لم تشهده بغداد منذ ستينيات القرن الماضي
01:17 | 2026-01-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
هنادي وليان
من صحة المعدة إلى صحة البشرة! - هنادي وليان - الحلقة ١٨ | 2025
14:30 | 2026-01-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٣ كانون التاني ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 13-1-2026 | 2025
12:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
Live Talk
الارادة والانضباط طريق الوصول - Live Talk - الحلقة ٢٠٢ | 2025
10:30 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
ناس وناس
بغداد طريق الزائرين - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٩٩ | الموسم 8
04:00 | 2026-01-13
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
من الأخير
الإطار ينتظر حبل الصدر للنجاة من بئر المالكي - من الأخير م٢ - حلقة ١١٤ | الموسم 2
14:00 | 2026-01-12
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
عشرين
رئاسة الوزراء.. كل الطرق تؤدي الى التسوية! - عشرين م٤ - الحلقة ٥١ | الموسم 4
15:30 | 2026-01-10
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
Biotic
اسباب تكرار ألم الرقبة والظهر- م٤ Biotic - الحلقة ٣٦ | الموسم 4
14:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
حصاد السومرية
خيارات صعبة.. 40 مرشحا واطار منقسم - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٤٠ | الموسم 2
13:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
الهوا الك
أوضاع اقتصادية صعبة والسلة الغذائية شبه مفقودة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٤٠ | الموسم 10
10:30 | 2026-01-09
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
لقطات
ضغط السياسيين على الفنانات قبل وبعد 2003 | مايك السومرية
17:00 | 2026-01-08
فيديو يرصد اشتباكات مسلحة شمالي بغداد
16:15 | 2026-01-13
ترامب يشيد بمبعوثه الى العراق: أفضل مفاوض
15:13 | 2026-01-13
عاصفة ترابية تضرب مدينة كربلاء.. فيديو
13:19 | 2026-01-13
نتعرض لها يوميا.. مواد تتلف وظائف البنكرياس وتهدد صحتنا
12:00 | 2026-01-13
خريطة الطعام العالمية الغذائية تغيرت.. ما هو الجديد؟
11:32 | 2026-01-13
رياح محملة بالغبار تغادر الانبار وتداهم وسط وجنوب العراق
09:00 | 2026-01-13
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
