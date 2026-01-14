المخدرات تطيح براقصة مصرية

وكان رجال الأمن بمطار القاهرة الدولي قد اشتبهوا في سهر أثناء وصولها على متن رحلة قادمة من مطار الألماني، ما دفعهم لتفتيش حقائبها، حيث عُثر داخلها على مواد مخدرة مدرجة ضمن القوائم المحظورة.وفي التحقيقات، أنكرت المتهمة علمها بالمضبوطات، مؤكدة أنها اعتقدت أن المادة المضبوطة "زيتًا يستخدم في أجهزة الفيب"، وليس مادة مخدرة.