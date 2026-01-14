وفاة فنان شارك في فلم الرسالة

وكان الفنان محمد الطاهر تعرض أخيرا لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل وفاته.وتفاعل عدد من زملاء الفنان الراحل في الوسط الفني الليبي مع أسرته، إذ نعاه العشرات بكلمات مؤثرة، كان من أبرزهم الشاعر فوزي المصباحي، الذي عبّر عن أسفه وحزنه الشديدين.وحسب وسائل إعلام ليبية، يُعد الفنان محمد الطاهر واحدًا من أبرز وأهم الأسماء في تاريخ الفن الليبي، فقد ترك بصمة واضحة في ذاكرة الجمهور الليبي.وقدم العديد من الأعمال المتميزة التي جمعت بين المسرح والتلفزيون، وحظيت بتقدير كبير من قبل النقاد والجمهور على مدار عقود طويلة.وذكرت ، أن الراحل محمد الطاهر بدأ مسيرته الفنية في مطلع السبعينيات، إذ كان يعمل في البداية موظفا إداريا في ، إلا أنه سرعان ما قرر التفرغ للعمل في المجال الفني، ليحقق نجاحات واسعة ويصبح أحد الأسماء اللامعة في الساحة الثقافية والفنية.ومن أبرز محطات مسيرته الفنية مشاركته في الفيلم السينمائي العالمي "الرسالة" للمخرج السوري الراحل .وجرى اختيار محمد الطاهر من بين مجموعة من الكوادر الليبية للمشاركة في هذا العمل السينمائي الضخم، ما شكّل نقلة نوعية في مسيرته المهنية وفتح له أبواب خارج حدود ليبيا.