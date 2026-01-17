أصالة لابنتها "ممنوع تغني"

وكتبت شام في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في إنستغرام وتصدر الترند: "صولا قالت: ممنوع… انتوا شو بتقولوا انزلها؟ محتاجة تشجيع منكم".ثم بعد ساعات قليلة، ظهرت في فيديو جديد وهي تغني Fly Me to the Moon بأداء لافت لاقى إعجاب المتابعين على مواقع التواصل.فيما أوضحت أن وافقت على هذه الأغنية فقط، قائلة: "صولا وافقت على هالأغنية بس، يا رب يكون إحساسي وصلكم، لأن الصوت محدود كما تعلمون، هذه الأغنية وكل الي صورناه إلكم كان بالصدفة المطلقة واتعملت بالظبت في ساعة إلا ربع فلحظتها بكل بساطة! انتبهوا على إلا ربع! يعني والله مش مقصودة ولمجرد التجربة! لو عجبتكم كثير ابقوا احكوا مع صولا".