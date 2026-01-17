الصفحة الرئيسية
أصالة لابنتها "ممنوع تغني"
فن وثقافة
2026-01-17 | 04:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
104 شوهد
السومرية نيوز
– فني
اثارت شام الذهبي ابنة الفنانة
اصالة نصري
، تفاعلا على
وسائل التواصل الاجتماعي
، وهي تتحدث مع والدتها عبر الهاتف، كاشفة عن رغبتها في خوض تجربة الغناء واحترافه، لترد
أصالة
: "ممنوع".
وكتبت شام في الفيديو الذي شاركته عبر حسابها في إنستغرام وتصدر الترند: "صولا قالت: ممنوع… انتوا شو بتقولوا انزلها؟ محتاجة تشجيع منكم".
ثم بعد ساعات قليلة، ظهرت في فيديو جديد وهي تغني Fly Me to the Moon بأداء لافت لاقى إعجاب المتابعين على مواقع التواصل.
فيما أوضحت أن
أصالة
وافقت على هذه الأغنية فقط، قائلة: "صولا وافقت على هالأغنية بس، يا رب يكون إحساسي وصلكم، لأن الصوت محدود كما تعلمون، هذه الأغنية وكل الي صورناه إلكم كان بالصدفة المطلقة واتعملت بالظبت في ساعة إلا ربع فلحظتها بكل بساطة! انتبهوا على إلا ربع! يعني والله مش مقصودة ولمجرد التجربة! لو عجبتكم كثير ابقوا احكوا مع صولا".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
