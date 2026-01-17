تدهور الحالة الصحية للفنان جاسم شرف

وقال المصدر لـ ، إن " الحالة الصحية للفنان تدهورت بعد اجراءه عملية قسطرة قلبية في احدى المستشفيات بالعاصمة ".ويعد جاسم شرف من الأسماء البارزة بالساحة الفنية العراقية، حيث ترك بصمة واضحة في عدد من الأعمال التي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور، منها الكوميدية والدراما والمسرح وغيرها من الاعمال.